年輕人「都買2房、1+1」？一票苦喊真相：道理很簡單

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房價高漲讓買房成為許多年輕人的沉重壓力，近年小宅、2房、1+1房型越來越常見。就有一名網友表示，不解現在年輕人為何都買2房甚至1+1，明明3房很好用，就算一個人住，也能分成臥室、書房和儲藏室，生活機能更完整。貼文曝光後，引發大批網友直指關鍵，「不是不買3房，是買不起3房。」

原PO在PTT的Gossiping板問卦「為什麼現在人不買3房了？」文中表示，現在年輕人都買2房甚至1+1房，讓他覺得「很難用耶」，因為就算是一個人住，一間當臥室、一間當書房、一間當儲藏室，其實也很棒，因此好奇背後原因。

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貼文引發討論，許多網友認為原因很現實，主要就是總價太高，「能買的總價上限就在那，單坪破百萬自然只能買二房囉」、「2房的都要2400，誰買得起3房」、「3房都3000萬以上，除了總價根本不親民，不然誰不愛大坪數、誰不愛透天」、「一坪80萬連廁所都快要買不起還買三房咧。」

不少人也提到，現在的3房空間未必真的寬敞，「坪數、公設比」、「實坪不足30的，你硬要隔成3房，房間會很小」、「現在3房幾乎都做2+1了，純三房買不起」、「貴啊，現在的二房就是以前一房一廳格局。」

其他網友則留言，「沒錢啊」、「給我錢啦」、「不是不買三房，是買不起3房」、「有錢當然房間越多越好」、「能買四房誰要買三房」、「差額你補給我我就買」、「沒錢啊，不然直接買大四房，腦袋有想過嗎？」