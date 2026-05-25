▲小宅、遠距工作族注意！裝潢水電7細節沒做入住天天補救 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

疫情後，許多人的居家生活型態明顯改變。客廳不再只是全家人圍著電視看的空間，餐桌可能白天是工作桌、晚上是用餐區；臥室除了睡覺，也可能兼具追劇、充電與遠端會議功能；主牆面更不一定只擺電視，而是可能配置投影機、音響、遊戲主機、掃地機、空氣清淨機與各種智慧設備。也因為多功能居家需求升高，裝潢前的水電規劃變得更重要。日後補救不只麻煩，也可能破壞原本的裝潢美感。

主牆面不只放電視 插座與網路孔要預留更多

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過去客廳主牆面多半以電視為核心，只要預留電視、機上盒與音響插座即可；但疫情後，客廳功能變得更複雜。有人改用投影機，有人擺放遊戲主機、串流盒、Soundbar、路由器、充電座，甚至搭配智慧燈具與監控設備。

因此裝潢前若仍只用傳統電視牆思維規劃，入住後很可能發現延長線滿地跑。建議主牆面應預留足夠插座、網路孔與弱電位置，並提前想好電視、投影、音響、遊戲機與路由器的動線，避免日後為了多一個插座重新拉線。

全屋網路比想像中重要 別等房門關上才發現訊號斷

現代家庭對網路的依賴程度已經大幅提高，遠距工作、線上會議、孩子上網課、追劇、智慧家電都需要穩定連線。若裝潢時只把網路設備集中在客廳或弱電箱，常見狀況就是房門一關，臥室 Wi-Fi 訊號變弱，視訊會議開始卡頓。

裝修時可先評估全屋網路配置，包括弱電箱位置、網路線走向、各房間是否預留網路孔，以及是否需要 Mesh Wi-Fi 或無線分享器。比起入住後再補網路線，前期規劃通常更省事，也比較不會影響空間美觀。

▲若裝潢時仍用傳統思維規劃插座，入住後才發現設備越來越多，延長線滿地跑不只影響美觀，也讓日常使用變得不方便 。（圖／記者王威智攝）

餐桌變工作桌 插座位置不能只看傳統用途

疫情後，餐桌不只是吃飯的地方，也可能變成臨時辦公桌、孩子寫作業的位置，或家庭成員使用筆電、平板的共享工作區。這時如果附近沒有插座，就只能靠延長線橫跨地板，不但不美觀，也容易絆倒。

裝潢時可思考餐桌周邊是否需要預留插座，甚至在中島、餐邊櫃、書桌牆面增加電源位置。尤其現在手機、筆電、平板、檯燈、咖啡機、氣炸鍋等設備愈來愈多，插座不足幾乎是入住後最常見的後悔清單。

廚房高功率電器增加 專用迴路不能省

現代廚房電器愈來愈多，微波爐、烤箱、氣炸鍋、電鍋、洗碗機、咖啡機可能同時使用。如果電線規格或迴路配置不足，就容易發生跳電、過熱，甚至有安全疑慮。

裝修時應依照家中實際使用習慣，請專業人員評估廚房電器用電需求。高功率電器最好規劃專用迴路，不要全部擠在同一條線路上。雖然前期材料與施工成本可能增加，但比起入住後頻繁跳電，安全感其實更值得投資。

熱水等待太久 透天與大坪數住宅更要先規劃

不少人入住後才發現，浴室離熱水器太遠，每次洗手、洗澡都要先放掉一段冷水，既浪費水，也影響使用體驗。尤其透天、大坪數住宅或多衛浴格局，熱水管線距離長，更容易出現等熱水的問題。

若裝修階段能事先規劃回水管、恆溫熱水器或適合的熱水循環系統，就能減少等待時間，也讓日常使用更便利。這類工程若等到裝潢完成後才想補做，通常會牽涉牆面、天花板與管線，施工難度更高。

臥室不只是睡覺 床頭開關與插座要符合生活習慣

臥室現在不只是休息空間，也可能是睡前滑手機、閱讀、追劇與充電的地方。若床頭兩側沒有插座，或燈具控制不方便，入住後就會變成每天的小麻煩。

除了傳統雙切開關，也可依照需求規劃床頭兩側開關、閱讀燈、USB 充電孔或智慧開關。重點不是一定要全屋智慧化，而是讓使用習慣更順手。畢竟每天睡前還要爬起來關燈，久了真的會考驗感情，尤其冬天更是。

▲臥室不只用來睡覺，床頭兩側若預留開關、插座、USB 充電孔或閱讀燈，滑手機、追劇、充電與睡前關燈都能更順手，入住後少一點麻煩 。（圖／記者王威智攝）

浴室水管與排水方式 影響美觀也影響清潔

浴室櫃下方若採傳統地排，管線外露、死角多，日後清潔容易卡灰塵、卡毛髮，也會影響整體視覺。若裝修階段可配合格局與管線條件調整為牆排，通常能讓浴室櫃下方更俐落，也更方便打掃。

不過，牆排或地排仍需依照原有建築條件與施工可行性評估，並不是所有浴室都適合更改。建議在泥作與水電進場前先和設計師、水電師傅確認，避免做到一半才發現無法施作。

冰箱獨立迴路 長時間出門更安心

冰箱是家中少數需要長時間持續運作的電器。若全屋電源規劃沒有分清楚，出國或長時間不在家時，一旦關閉部分電源或斷路器，冰箱可能也跟著停電，導致食物腐壞。

因此裝修時可考慮讓冰箱使用獨立迴路，方便日後管理電源。尤其現代家庭可能會在長假前關閉不必要電器，冰箱獨立供電能讓使用更彈性，也能降低不必要的損失。

裝潢水電不是做滿 而是先想清楚生活場景

裝潢水電規劃不是每一項都要做到最高規格，而是要先想清楚未來生活會怎麼使用空間。疫情後，家的功能被重新定義，客廳可能是工作區、娛樂室，也是收納場；餐桌可能是會議桌；臥室也可能是充電站與小型影音空間。

因此，裝修前最好先盤點家中成員的生活習慣，包括上網需求、家電數量、充電設備、智慧家居、熱水使用距離與收納動線。水電一旦完成，後續修改通常比想像中麻煩。與其入住後天天補救，不如在裝修階段一次想清楚。