繁華裡藏靜奢！七期核心再聚焦　「惠宇秋紅谷」雙塔地標對接層峰

▲「惠宇秋紅谷」規劃地上27層雙塔建築，打造七期核心出繁華、入寧靜的輕奢標竿。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／台中報導

近期台中七期房市關注焦點，集中在秋紅谷周邊生活圈。其中，地標建築「台中之鑽」即將落成，日本建築大師安藤忠雄設計的「童書之森」也已動工，為區域再添話題。

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▲▼秋紅谷周邊建設持續推進。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

財經專家盧燕俐分析，七期目前依舊是台中機能最完整的區域之一，商業、文化設施與企業總部高度集中，同時也是市政府所在的府會核心；在既有成熟基礎上，近年隨著幾項重要建設加入，加上秋紅谷周邊兼具「市中心機能」與「公園綠地」的條件相對少見，也讓該生活圈持續受到自住客關注。

▲財經專家盧燕俐。

交通部分，除了國道1號與台74線快速道路，未來捷運藍線也將行經七期，在秋紅谷設站、下一站即為市府站，串聯既有綠線，形成雙捷運優勢；此外，市政路延伸工程推進後，更將進一步強化七期與中科、精科及工業區之間的交通連結，讓「科技走廊」的人才流動更為高效。

▲市政路延伸後，將進一步強化七期跟中科之間的交通連結。

產業方面，包括東京威力科創（TEL）、艾司摩爾（ASML）等國際半導體設備商，皆已在七期設立辦公據點，加上新商辦大樓陸續開發，帶動就業人口與商務活動穩定成長。盧燕俐指出：「可以觀察到，許多科技公司製造端設於中科，但相關設備商與營運、管理單位則選擇設點七期，形成『產業在中科、商辦在七期』的發展結構。」

▲七期也是企業總部與商辦聚集區。（圖／惠宇建設提供）

與此同時，七期住宅市場正全面進化。「除了指標性豪宅，更同步推出直擊市場需求的精品規劃，以更具彈性的總價優勢，精準對接當代層峰的資產佈局。」盧燕俐強調，在市場回歸基本面的情況下，「地段」與「品牌」一直是購屋的重要考量。

▲深耕台中的惠宇建設精準選地，推出全新七期鉅作千坪造境「惠宇秋紅谷」。

在七期市政特區中，秋紅谷生活圈坐擁近萬坪生態公園的宜居條件，吸引指標建商爭相布局。其中，曾名列全台十大建商、長期深耕台中的「惠宇建設」精準選地，推出全新七期鉅作千坪造境「惠宇秋紅谷」，迅速擄獲高資產族群與品牌愛好者的目光。

▲「惠宇秋紅谷」業務部課長魏鴻志。

「惠宇秋紅谷」業務部課長魏鴻志表示，「交通」代表城市效率與資產保值力，「綠地」則象徵生活的療癒與呼吸，而惠宇的選地邏輯，就是在動與靜之間，為住戶找到最理想的生活平衡，「就像在紐約中央公園旁擁有一席之地，我們在七期秋紅谷特區精挑1,320坪、四面臨路的基地，規劃地上27層、地下7層的雙塔建築地標。」

▲▼七期秋紅谷周邊生活圈機能成熟完善。

他進一步說明，「惠宇秋紅谷」鄰近台中國家歌劇院與新光三越、大遠百兩大龍頭，未來還有台中101、環球購物中心，以及眾多國際精品飯店與頂級商辦群聚。「我們也能在30分鐘內快速連結台中港與國際機場，這種『出繁華，入寧靜』的居住品質是不可複製的。」

▲▼「惠宇秋紅谷」產品規劃2-4房26-70坪、挑高3米6。（圖／惠宇建設提供）

產品規劃2-4房、26-70坪的高效率高端住宅，挑高3米6，滿足時下購屋需求的各種條件，結合「惠宇」品牌實力，打造七期名宅新標竿。魏鴻志感性分享：「信任來自『始終如一的服務』與『負責任的態度』。」他補充，惠宇不只是蓋房子，更重視社區文化經營，透過長期售後服務與社區活動，將建築從單純買賣關係，轉化為品牌信任，「兌現每一個家庭的生活藍圖」，也因此累積高回購率。

▲近萬坪生態公園成為層峰客群置產的稀缺資源。（圖／惠宇建設提供）

隨著七期發展已趨成熟，秋紅谷周邊地段價值展現極強韌性。在繁華核心保留一方寧靜，不僅提供休閒空間，更是衡量居住等級的稀缺資源，成為配置長期資產的首選。

【惠宇秋紅谷】

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