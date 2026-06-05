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繁華裡藏靜奢！七期核心再聚焦　「惠宇秋紅谷」雙塔地標對接層峰

▲「惠宇秋紅谷」規劃地上27層雙塔建築，打造七期核心出繁華、入寧靜的輕奢標竿。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／台中報導

近期台中七期房市關注焦點，集中在秋紅谷周邊生活圈。其中，地標建築「台中之鑽」即將落成，日本建築大師安藤忠雄設計的「童書之森」也已動工，為區域再添話題。

▲▼惠宇秋紅谷,台中,七期,秋紅谷公園。（圖／記者姜國輝攝）

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▲▼秋紅谷周邊建設持續推進。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

▲▼惠宇秋紅谷,台中,七期,秋紅谷公園,童書之森。（圖／記者姜國輝攝）

財經專家盧燕俐分析，七期目前依舊是台中機能最完整的區域之一，商業、文化設施與企業總部高度集中，同時也是市政府所在的府會核心；在既有成熟基礎上，近年隨著幾項重要建設加入，加上秋紅谷周邊兼具「市中心機能」與「公園綠地」的條件相對少見，也讓該生活圈持續受到自住客關注。

▲▼惠宇秋紅谷,財經專家盧燕俐。（圖／記者姜國輝攝）

▲財經專家盧燕俐。

交通部分，除了國道1號與台74線快速道路，未來捷運藍線也將行經七期，在秋紅谷設站、下一站即為市府站，串聯既有綠線，形成雙捷運優勢；此外，市政路延伸工程推進後，更將進一步強化七期與中科、精科及工業區之間的交通連結，讓「科技走廊」的人才流動更為高效。

▲▼台中,七期,市政路延伸段。（圖／記者姜國輝攝）

▲市政路延伸後，將進一步強化七期跟中科之間的交通連結。

產業方面，包括東京威力科創（TEL）、艾司摩爾（ASML）等國際半導體設備商，皆已在七期設立辦公據點，加上新商辦大樓陸續開發，帶動就業人口與商務活動穩定成長。盧燕俐指出：「可以觀察到，許多科技公司製造端設於中科，但相關設備商與營運、管理單位則選擇設點七期，形成『產業在中科、商辦在七期』的發展結構。」

▲繁華裡藏靜奢！七期核心再聚焦　「惠宇秋紅谷」雙塔地標對接層峰。（圖／惠宇建設提供）

▲七期也是企業總部與商辦聚集區。（圖／惠宇建設提供）

與此同時，七期住宅市場正全面進化。「除了指標性豪宅，更同步推出直擊市場需求的精品規劃，以更具彈性的總價優勢，精準對接當代層峰的資產佈局。」盧燕俐強調，在市場回歸基本面的情況下，「地段」與「品牌」一直是購屋的重要考量。

▲▼惠宇秋紅谷,台中,七期, 。（圖／記者姜國輝攝）

▲深耕台中的惠宇建設精準選地，推出全新七期鉅作千坪造境「惠宇秋紅谷」。

在七期市政特區中，秋紅谷生活圈坐擁近萬坪生態公園的宜居條件，吸引指標建商爭相布局。其中，曾名列全台十大建商、長期深耕台中的「惠宇建設」精準選地，推出全新七期鉅作千坪造境「惠宇秋紅谷」，迅速擄獲高資產族群與品牌愛好者的目光。

▲▼惠宇秋紅谷,專案,魏鴻志,台中,七期。（圖／記者姜國輝攝）

▲「惠宇秋紅谷」業務部課長魏鴻志。

「惠宇秋紅谷」業務部課長魏鴻志表示，「交通」代表城市效率與資產保值力，「綠地」則象徵生活的療癒與呼吸，而惠宇的選地邏輯，就是在動與靜之間，為住戶找到最理想的生活平衡，「就像在紐約中央公園旁擁有一席之地，我們在七期秋紅谷特區精挑1,320坪、四面臨路的基地，規劃地上27層、地下7層的雙塔建築地標。」

▲▼台中,七期,安達仕酒店。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼七期秋紅谷周邊生活圈機能成熟完善。

▲▼台中,七期,蔦屋書店,吳寶春麵包店,市政北二路街景。（圖／記者姜國輝攝）

他進一步說明，「惠宇秋紅谷」鄰近台中國家歌劇院與新光三越、大遠百兩大龍頭，未來還有台中101、環球購物中心，以及眾多國際精品飯店與頂級商辦群聚。「我們也能在30分鐘內快速連結台中港與國際機場，這種『出繁華，入寧靜』的居住品質是不可複製的。」

▲繁華裡藏靜奢！七期核心再聚焦　「惠宇秋紅谷」雙塔地標對接層峰。（圖／惠宇建設提供）

▲▼「惠宇秋紅谷」產品規劃2-4房26-70坪、挑高3米6。（圖／惠宇建設提供）

▲惠宇秋紅谷」產品規劃2-4房26-70坪、挑高3米6。（圖／惠宇建設提供）

產品規劃2-4房、26-70坪的高效率高端住宅，挑高3米6，滿足時下購屋需求的各種條件，結合「惠宇」品牌實力，打造七期名宅新標竿。魏鴻志感性分享：「信任來自『始終如一的服務』與『負責任的態度』。」他補充，惠宇不只是蓋房子，更重視社區文化經營，透過長期售後服務與社區活動，將建築從單純買賣關係，轉化為品牌信任，「兌現每一個家庭的生活藍圖」，也因此累積高回購率。

▲繁華裡藏靜奢！七期核心再聚焦　「惠宇秋紅谷」雙塔地標對接層峰。（圖／惠宇建設提供）

▲近萬坪生態公園成為層峰客群置產的稀缺資源。（圖／惠宇建設提供）

隨著七期發展已趨成熟，秋紅谷周邊地段價值展現極強韌性。在繁華核心保留一方寧靜，不僅提供休閒空間，更是衡量居住等級的稀缺資源，成為配置長期資產的首選。

【惠宇秋紅谷】
接待會館：朝馬路．朝富二街
禮賓專線：04-2707-8799
即刻預約：https://yep1.vip/MP-ET

關鍵字：七期房市秋紅谷台中之鑽惠宇建設捷運台中惠宇秋紅谷豪宅童書之森中科ASML東京威力科創台中國家歌劇院建案房地產置產高資產族精品宅

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