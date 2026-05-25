百貨沒來「換便當體驗館」　鳳山站周邊房價慘回3年前

▲鳳山車站改建後，一度被期待有機會引進鳳山第一間百貨，帶動站前商圈翻身。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

沒盼到新百貨，卻迎來「便當體驗館」？鳳山車站改建後，原本期待有新百貨進駐，卻變成「台鐵便當體驗館」，在地人苦笑：「結果是大餅。」對照實登，周邊房價已重回3年前。

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高雄市副市長林欽榮透露，捷運青線最新規劃，將負起串接現有橘線、未來黃線及台鐵鳳山站的交通樞紐重任，因建設優先順序排在紫線之後，讓不少在地人感嘆「又是一條有生之年系列捷運」。

不過，比起還在規劃中的青線，鳳山人更焦慮的是鳳山站雖然改建，但周邊商圈與產業發展遲緩，遲遲無法帶動人口與商業紅利，才是當前最現實的問題。

在地人透露，鳳山站改建後，一度被期待有機會引進鳳山第一間百貨、影城，帶動站前商圈翻身。不過最後進駐的卻全台首座「台鐵便當品牌體驗館」，相當失落。

根據《高雄實價網》統計鳳山站周邊屋齡5年以上住宅，相較去年均價21.8萬元，今年均價為19.9萬元，已經回到2023年的均價19萬元水準。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，若未來捷運青線能串聯台鐵鳳山站，形成雙軌轉乘，對區域交通便利性將有明顯提升，「鳳山站周邊目前仍以屋齡30年以上中古大樓、公寓及30~50年以上透天厝為主，中古大樓單價約20萬元上下，新案則因營建成本墊高，每坪約35~40萬元。」

鄭啟峯指出，若未來只有捷運進駐，周邊市容、商業機能及老舊街廓沒有同步更新，對區域發展助益恐相當有限。他認為，鳳山站要真正翻轉，仍需捷運建設與都市更新雙軌並進，才能將交通優勢轉化為人潮與房市動能。

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