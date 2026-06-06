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房市盲目吸金時代結束！　13期4月有10案場銷售掛蛋

▲▼ 13期,鉅虹建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲投機與短線資金全面退出房市，連縱橫市場多年的老牌房地產業者都認為此時該「順勢而為」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2026年台股表現亮眼，但房市在央行連續信用管制限貸令、降低成數的重拳下，投機與短線資金全面退場，連縱橫市場多年的老牌房地產業者都認為此時該「順勢而為」。

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觀察台中13期推案，正式銷售案達18場，4月份共有10場銷售掛蛋。身為13期單一個案推案量最大、手握339戶指標量體的鉅虹建設銷售總監張玉玲透露：「現在資金明顯湧向股市，市場理當『順勢而為』。這也代表房市盲目吸金的時代正式結束。」

13期中，銷售最佳的是打里摺「樂田田」，平均交易單價來到75.3萬元，進場2週銷售6戶。另外，位於昌明段的「勝旺悅」，規劃27~34坪、2至3房產品，採1層4戶、戶戶邊間設計，均價每坪58.6萬元，月月皆傳成交。

土開業者、得業地產黃博盛指出：「在大量供給的南北重劃區大戰中，市場逐步進入交屋與比價潮。但13期重劃區鄰近文心路沿線的8期、南區，與五權西路交通動脈，串聯七期、單元二及南屯生活圈都很便利，加上高鐵就在一旁，且周邊已有大型建商陸續插旗，近期土地雖然建商縮手，但變成是餐飲、傳產企業主下手的首要區段，熱度未滅。」

▲▼ 13期,鉅虹建設,推案,百億, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲鉅虹建設「鉅虹蒔荃」與「鉅虹蒔美」目前為13期單一個案推案量最大，共計339戶指標新案。（圖／記者陳筱惠攝）

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關鍵字：房市冷卻台中13期鉅虹建設買方市場股市資金

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