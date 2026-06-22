2年前「解掉0050」買預售屋！一查實價登錄臉綠：放股市多賺400萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在Dcard發文感嘆，自己兩年前買了預售屋，於去年順利交屋；沒想到，最近查詢實價登錄時，赫然發現同樓層、格局與坪數完全一樣的鄰居，成交總價竟比他少了250萬元。更讓他心痛的是，當初為了湊足頭期款，他忍痛解掉手中大量的0050等市值型ETF，若放在股市不賣，至今損益少說賺進400萬元，讓他不禁無奈詢問，「該如何釋懷？」

解掉0050少賺400萬！ 一查隔壁房價更崩潰「竟買貴250萬」

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網友發文表示，兩年前高點入場買了預售屋，去年底正式交屋，也陸續繳清了工程款與頭期款，如今正準備面對另一筆龐大的裝潢費用支出。然而，他近期好奇翻閱實價登錄，卻驚見同樓層、權狀坪數與格局一模一樣的物件，最新成交總價竟比他當時買的價格硬生生少了250萬元，讓他瞬間傻眼。

原PO懊悔直呼，回想當時為了買這間房子，解掉了手頭上許多優質的ETF，包含指標性的0050，「如果當初把這筆錢留在股市不動，放到現在的損益至少有正400萬元以上，結果現在現金不但沒了，反而變成房奴。」

過來人留言安慰：不要看、刪APP

對此，網友們紛紛直言，「買預售就是這樣囉」、「投資本來就有風險，如果今天漲的是房你還會叫嗎？」「建商只會理合約，絕對不可能補差價給你」、「建議不要再比了，買了就買了，況且以後高機率繼續跌，請跟我大聲唸『自住沒差』」。

不少人也理智分析道，自住房本來就不能抱持著「抄底、買在最低點」的心態，只要價格在自身能力可負擔的範圍內即可，早買的優勢在於能提早挑選喜歡的戶別與規劃，其餘的市場波動都是大環境造成，並非個人能掌握。