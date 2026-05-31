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10大房價慘跌生活圈出列！　台中、高雄淪重災區

▲▼ 高雄,楠梓,楠梓漢,高大特區,, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2026年中古房價跌幅最大10生活圈出列，台中、高雄為重災區。（圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

2026年中古房價跌幅最大10生活圈出列，台中、高雄為重災區，高雄三多生活圈年跌23.4%最慘，此外過去受惠科技業題材帶動房價的台中中科、高雄楠梓、新竹竹北等區也上榜。

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《591實價登錄》統計，2026年Q1多個熱門生活圈房價明顯下滑，部分區域單價甚至已回到2024年同期水準，包括過去受惠科技業題材帶動房價的台中中科、高雄楠梓、新竹竹北等區。

全台房價跌幅前10大生活圈中，台中、高雄成為此波價格修正的重災區。其中高雄三多生活圈以年跌幅23.4%居全台之冠，主因是該區Q1有逾半數交易集中在老屋，拉低整體平均，由去年每坪29萬元下滑至今年的22萬元，1年間單坪價差高達7萬元。

緊接在後的是近年受科技題材帶動的生活圈，像是台中中科生活圈、高雄楠梓加工區生活圈，房價也出現1成以上的修正。

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲2026年Q1房價下跌10大生活圈。（AI協作圖／資料來源：591記者項瀚製作，經編輯審核）

《591房屋交易網》新聞公關課主任畢務潔表示：「中科生活圈去年受到高價住宅交易推升區域價格基期，今年在缺乏豪宅產品支撐後，房價自然出現回檔；楠梓加工區生活圈近年受台積電設廠議題激勵，房價快速上揚，但隨著市場逐漸回歸理性，修正壓力開始浮現。」

同樣受惠科技產業題材帶動的竹北高鐵特區，同樣名列跌幅前10，Q1平均單價由7字頭回落至6字頭，該區雖然長期有科技新貴支撐，但在高基期與高房價壓力下，買方追價力道顯著降溫，也直接反映在價格回檔上。

整體而言，畢務潔分析：「這波價格修正不代表房市全面崩跌，呈現明顯的區域分化，過去靠題材炒作的蛋白區與重劃區，在此波修正潮中首當其衝，隨著市場回歸理性，房市發展將聚焦區域基本面與剛性買盤需求。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「雙北相對穩定，主因是剛性需求更強、房價過去漲幅也相對緩和，而上榜的海山、汐科生活圈，都是以中古屋為主的商圈，均價下滑可能與高屋齡產品成交占比提升有關，並不是區域房價出現明顯下殺，舉例來說汐止近來才有新案創新高價。」

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關鍵字：房價下跌房市科技高雄台中591實價登錄

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