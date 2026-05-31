「花一邨」公辦都更重建終於等到了！地主最擔心的事有解

▲拆除的「花一邨」，地主最擔心的資金問題有解，已在住都中心協助下取得銀行融資。（圖／國家住宅及都市更新中心）



記者董美琪／綜合報導

0403強震重創花蓮，多棟建築受損，其中位於花蓮市北濱街、海濱街的「花一邨社區前棟」因被認定為紅單危樓，震後已完成拆除。如今災後重建再傳新進展，這項公辦都市更新案不僅通過縣府審議，地主關切的融資需求，在國家住都中心協助下取得銀行融資，為災後重建打下關鍵強心針。

0403地震造成「花一邨社區前棟」受損嚴重，被列為危險建築並拆除。災後，國家住宅及都市更新中心配合內政部國土管理署，舉辦多場重建說明會，最終取得前棟所有權人全數支持，以公辦都更模式投入重建計畫。此案不僅是花蓮震後重建首件案例，也是花蓮縣第一件公辦都更案。

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重建作業近期再有突破。花蓮縣政府都市更新專案小組已於12日完成審議，原則支持後續推動方向。同時，在國家住都中心協調下，也順利完成銀行融資安排，為住戶與地主提供資金後盾。

國家住都中心25日表示，為降低居民對都市更新程序與財務規劃的疑慮，21日攜手玉山銀行及規劃團隊舉辦地主說明會，內容聚焦建築設計細節，以及融資與信託制度等重點。

住都中心指出，後續將依都市更新專案小組審查建議調整內容，持續與住戶討論建築平面配置及空間設計細節，作為未來細部設計及工程發包的重要依據，讓新建住宅更符合居民需求。

此外，玉山銀行代表也向地主說明融資核准條件，以及未來信託簽約流程，協助住戶提前掌握後續作業進度與程序。

國家住都中心表示，花一邨案為首件國家住都中心協助社區與銀行共同推動的公辦都市更新案。感謝玉山銀行團隊投入參與及金融服務的專業協助，展現金融機構支持震後重建與都市更新政策的社會企業責任，為後續公辦都更案件奠定良好合作模式。

國家住都中心將持續秉持公開透明原則，持續推進各項作業，陪伴住戶完成重建工作，協助居民早日重返新家園。