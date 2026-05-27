「少年股神」慘變「四貸同堂」　房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

▲台股熱度居高不下，市場瀰漫「全民瘋股」氛圍。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

台股熱度居高不下，市場瀰漫「全民瘋股」氛圍，不少人甚至將原本用來買房的頭期款轉投入股市，期待先賺第二桶金再回頭進場房市。不過，房市趨勢專家李同榮在最新一集《地產詹哥老實說》中提醒，當資金過度集中單一市場，歷史經驗顯示，「股房雙崩」並非危言聳聽。

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李同榮指出：「過去在民國78、79年間，房市與股市曾出現先後崩跌，造成長達近10年的修正期，當時股、房資金高度連動，股市賺錢流入房市，房市獲利又回頭投入股市，形成過度槓桿的資金循環，最終在金融緊縮下同時反轉。」

他分析：「當前市場雖與過去背景不同，但相似之處在於流動性過熱，當沖、零股即時交易延續，加上理財型房貸、信貸活絡，出現『兩貸同堂、三貸同堂』現象，等於變相鼓勵資金從房市槓桿流往股市，讓房市流動性被快速抽乾。」

李同榮形容：「股市目前已接近『八到九分滿』，再往上衝就是超飽狀態，一旦修正，吐回來的力道不容小覷。」他直言：「股市如果出現急跌，房市也不會成為避風港，因為房市資金早已卡在股市，難以接棒撐盤。」

▲李同榮形容：「股市目前已接近『八到九分滿』，再往上衝就是超飽狀態。」（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

對於政府角色，李同榮認為：「央行在房市嚴控貸款，但股市政策相對寬鬆，形成資金過度集中風險，建議應『一鬆一放』取得平衡，包括檢討當沖制度、適度鬆綁第二戶貸款與高總價住宅，以分散資金流向。」

至於年輕族群將購屋資金ALL IN股市的行為，李同榮坦言：「能理解！但仍提醒投資需有風險意識，七分保最健康、九分保就有危險，短期漲幅若超過5成，就應該逐步減碼。」

▲股市下半年將進入整理，Q3起資金可望部分回流房市。（示意圖／記者黃克翔攝）

展望後市，他預期：「股市下半年將進入整理，Q3起資金可望部分回流房市，對交易量有幫助，但房價僅是跌幅收斂，並不會立刻反轉，對現金充足的自住客而言，反而是等待與擇優進場的時機。」

李同榮最後強調：「無論股市或房市，重點在了解自身屬性與風險承受度，別在市場最火熱時重壓單一方向，才能避免成為修正行情下的最後接棒者。」