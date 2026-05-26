曾是綠島大地主！　建築狂人尹衍樑「76年人生劃下句點」

▲潤泰企業集團總裁尹衍樑於今（26日）凌晨4時21分辭世，享壽76歲。（圖／ETtoday資料照）

房產中心／台北報導

潤泰企業集團總裁尹衍樑於今（26日）凌晨4時21分辭世，享壽76歲。尹衍樑生前縱橫國內各大產業，其中尤其在建築業著墨頗深，生前熱愛置產，不僅與兒子都買自家頂級豪宅，且也曾大手筆跨海到綠島大面積圈地，創造不少話題。

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潤泰集團起源於1943年的上海，為尹衍樑父親、「牛仔布大王」尹書田所創立，過去由紡織業起家，但由尹衍樑接手後，陸續跨足量販店市場、建築開發、金融保險、醫療等產業，名下知名品牌包含大潤發、潤泰建設以及振興醫院等等。

產業經營多元的尹衍樑，興趣也頗為豐富，例如他本身雖為文科出身，但對建築工程相關有濃烈興趣，不僅以54歲高齡取得台灣大學土木系教授的頭銜，手中還握有600多項工程專利，他本身也是台灣鋼筋製造技術的創新者。

尹衍樑對建築的喜好，也衍生到對住宅產品的堅持，例如集團下的潤泰建設，就是北市知名豪宅建商品牌，名下作品包含「潤泰敦峰」、「松濤苑」等，都是成交單價破200萬元的「200萬元俱樂部」成員。

▲尹衍樑本人與兒子住在自家建案之一，位於台北植物園旁的「松濤苑」 。（圖／記者項瀚攝）

至於尹衍樑本人與兒子，本身就住在自家產品之一，位於台北植物園旁的「松濤苑」，其中頂樓12樓戶，就是尹衍樑2013年以總價8.75億元、每坪260萬元買下。之後，尹衍樑兒子、南山人壽董事長尹崇堯也以私法人名義，於2022年以總價8.2億元、單價250萬元，買下「松濤苑」11樓戶，使得該豪宅社區，有父子同住頂樓、次高樓的奇景，造成市場熱議。

除了建築之外，尹衍樑廣泛的興趣還包含潛水，甚至為此喜好，加上過去曾傳出綠島將建賭場，因此頻頻前往這個「潛水勝地」置產。外傳，過去尹衍樑至少在綠島擁3萬多坪土地，為綠島前幾名大地主之一，不僅在綠島建設有直升機停機坪的豪華木屋，連戶籍都曾設於此處，可見其對綠島的熱愛程度。

本身事業相當「斜槓」的尹衍樑，名下資產多元，而在生前也開始佈局二代接班，例如公子尹崇堯早於2022年就接手南山人壽，而長女尹崇恩更為潤泰精密材料的董事身分。如今隨著長輩仙逝，二代如何接班穩定各產業布局，也讓市場相當期待。

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