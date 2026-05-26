尹衍樑會計師千金避接班議題　談「松濤苑」：沒人不喜歡

▲身價千億、潤泰企業集團總裁尹衍樑於今（26日）辭世。（圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／台北報導

身價千億、潤泰企業集團總裁尹衍樑於今（26日）辭世。尹衍樑育有一子一女，都是學霸、非常優秀。獨子尹崇堯任南山人壽董座及多家公司董事，長女尹崇恩主要以會計專業進入集團服務，目前任潤泰材董事，她也曾接受本站專訪，大方分享日常興趣。

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潤泰企業集團總裁尹衍樑於今（26日）凌晨4時21分辭世，享壽76歲。身價千億元的尹衍樑縱，橫國內各大產業，尤其在建築業著墨頗深。

潤泰旗下與營建相關的掛牌公司，包括潤泰材（8463）、潤弘（2597）、潤泰新（9945）。而尹衍樑有一雙非常優秀的兒女，都是大學霸，也都進入公司擔任董事要職，但兩人都相當低調。

獨子尹崇堯出生於1983年，自英國牛津大學取得博士學位後，逐漸在集團金融事業中嶄露頭角，在2022年、39歲時就上任南山人壽董事長大位。

長女尹崇恩出生於1978年，擁有政大會計碩士及法律研究所學位，現為永安聯合會計師事務所合夥會計師，進入潤泰事業體中主要都是基於其會計專業。

2024年時，尹崇恩曾接受《ETtoday新聞雲》專訪，暢聊ESG議題，分享與大學學弟沈士閎律師共同著作的新書《永續發展之氣候變遷議題：會計與法律的深入觀點》。

尹崇恩身兼媽媽、會計師、潤泰材董事，面對忙碌的生活如何放鬆？她曾說：「最常做的就是畫畫、園藝，畫畫會跟兒子一起，園藝則多在辦公室空間植栽，很喜歡花花草草的環境，讓人開心！」

當時關於接班問題，尹崇恩僅表示：「我是以會計師的專業進來公司，其他方面目前沒有另外的規劃。」而被問及對於潤泰的指標豪宅、位於植物園旁的「松濤苑」的居住環境，她笑答：「沒有人不喜歡吧！」言語中透露對父親力作的驕傲。

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