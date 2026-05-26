尹衍樑辭世震撼業界　潤泰新「千億帝國」版圖一次看

▲潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑驚傳於26日凌晨4時21分在台北榮民總醫院安詳辭世，享壽76歲。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

潤泰集團總裁尹衍樑驚傳於26日凌晨4時21分在台北榮民總醫院安詳辭世，享壽76歲。身為營建龍頭指標潤泰創新（9945）近年不僅在本業屢創佳績，其背後「堅不可摧」的黃金事業體結構，《ETtoday新聞雲》彙整其旗下巨型多角化控股集團。

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潤泰創新（9945）在本業獲利頗豐，背後更有抵禦房市景氣循環的最強後盾，根據最新法說會與財務資料顯示，潤泰新成功轉型為跨足「不動產開發、垂直整合營建鏈、商用不動產、壽險金融及環保生技」的巨型多角化控股集團。

靠著營建本業與「一條龍」垂直整合供應鏈，據悉，潤泰新最核心的獲利與現金流來源仍為不動產開發。與一般建商不同，潤泰新最大的競爭優勢在於集團內部擁有完整的「一條龍」營建工程鏈，能完全掌握工程進度與品質。





▲潤泰新千億「黃金帝國」版圖一次看 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

旗下包含國內預鑄工法龍頭潤弘精密，持股40%，持有市值高達187億元，其獨特「預鑄工法」能大幅縮減工期、降低碳排。在建材水泥則有潤泰精材，持股10%，負責供應預拌混凝土與優質水泥材料。下游鏈則有空間設計翹楚潤德企業，持股5%專攻大型商場、頂級豪宅與辦公室的公設室內、景觀設計及施工。

另外在商用不動產方面，為平衡房地產完工入帳的入帳空窗期，潤泰新積極跨足商用不動產與軌道經濟，透過BOT與地上權模式，以「CITYLINK」品牌成功插旗各大交通樞紐，打造穩定現金流。

▲潤泰新積極跨足商用不動產與軌道經濟，透過BOT與地上權模式，以「CITYLINK」品牌成功插旗各大交通樞紐。（圖／資料照）

目前包含潤泰百益（松山 BOT）、潤泰旭展（南港 BOT）以及內湖店與全新啟用的三重店。商場也引進結合了日本「TSUTAYA BOOKSTORE（蔦屋書店）」台灣最大加盟商的優勢，更穩定貢獻近7.5%的營收與穩定租金。此外，包含輝達（NVIDIA）承租、總銷逾200億元的「潤泰南港玉成廣場」辦公大樓。

而潤泰新最強轉投資獲利引擎，在合併報表的利潤中，壽險業成為集團「金雞母」，其公子掌舵的南山人壽，潤泰新綜合持股約 23%~25.65%，持有淨值高達786億元，是集團最重要的獲利與資產後盾。

▲潤泰新引進「TSUTAYA BOOKSTORE（蔦屋書店）」，穩定貢獻商場營收與穩定租金。（圖／資料照）

潤泰也跨足環保與生技，包含持股26%的日友環保，市值約26億元，深耕醫療與工業廢棄物處理，並策略性持股中裕新藥、台灣浩鼎與智崴資訊。

法人分析，潤泰新在2026年迎來高達700億元的推案潮，包含單一最大案600億元的「南港之星」。「商用不動產」與「集合住宅」雙軌並進的結構，搭配轉投資小金雞的穩定配息，讓潤泰新在近年央行信用管制的剛性市場中，依然保有極強的防禦與衝刺能力。

▲潤泰創新發展年表。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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