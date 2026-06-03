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不賭了！盯盤超內耗　他把股市獲利變「小頭期款」上車

▲▼ 宏福悦 。（圖／記者張雅雲攝）

▲不用等存到數百萬，年輕人也能用最小頭期款先卡位實體資產。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「帳面100萬元獲利變150萬元很爽，但150萬元變回50萬元也只要幾天。」有網友入手IC設計龍頭世芯-KY，5月股價曾衝上5640元，短短半個月回落至4570元附近，賺愈快愈怕吐回去，讓他直呼，與其天天內耗，不如先把部分獲利轉進房市，用小頭期款卡位實體資產。

一名網友在Dcard發文表示，近期搭上台股多頭列車，帳面獲利增加不少，原本打算長期持有，但隨著市場波動加劇，每天開盤後心情都跟著股價起伏。他坦言，現在最擔心的是好不容易累積的獲利快速回吐，開始思考要先將部分資金轉進房市，「希望先找到自己負擔得起的房子，把股市賺來的錢轉換成看得到、摸得到的資產，也讓未來資產配置更加穩健。」

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貼文一出，引發大批網友熱烈討論。多數網友對此做法讚不絕口，紛紛留言指出：「這想法滿正常的欸，不代表不看好股市，只是把風險分散」、「股市漲太快反而會怕快被收割哈哈，拿獲利去看房可以啦」、「我身邊也有人這樣，股市賺一波就拿去補頭期款」，普遍認為將無形資產換成實體資產，是相當聰明的財富轉移。

▲▼股市 台北股市大跌 史上最大跌幅 跌破2萬點。（圖／記者屠惠剛攝）

▲有年輕人認為，房子至少看得到、住得到，也能作為家庭未來的資產規劃，開始用小頭期款上車入手房地產。（圖／ETtoday資料照）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，這樣的想法其實相當務實，過去不少年輕人認為房地產門檻高、流動性低，因此多把資金放在股市，但當股市來到4萬點，開始有不少「少年股神」將部分獲利轉為實體資產，提早鎖定具備通膨增值潛力的實體資產。

過往買房往往需要一次準備2~3成自備款，對存款有限的年輕人而言壓力相當大，但現在預售市場付款機制愈來愈彈性，低自備、付款彈性高的預售案，透過定簽開低門檻的付款方式，「小頭期上車」已逐漸成為年輕族群主流購屋策略。

謝哲耀說：「即使股民手上仍有股票、ETF等投資部位，也不需要一次抽離全部資金，能同時兼顧投資與置產需求。而一般小資族也能透過較長的付款期程，降低一次性2~3成自備款的資金壓力。」

在通膨、利率與股市波動交錯下，房地產再度成為資產配置的重要選項。甲山林房地產理財中心結合房市趨勢分析、財務規劃、實體展示與專業諮詢等服務，透過預售屋工程期分期付款、低自備款及區域發展評估等機制，協助購屋者依自身財務條件規劃置產方向。對於希望以小頭期款上車的年輕族群而言，在有限資金下提前佈局不動產，也成為兼顧資產配置與購屋需求的選擇之一。

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」　房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

關鍵字：少年股神資產配置預售頭期款房價年輕人首購族獲利低自備

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