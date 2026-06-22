嘉市建國二村「7筆土地」標脫100%　地價稅享減半徵收2年

▲嘉義市政府日前辦理建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地開標作業，推出3標、7筆商業區土地，全數順利標脫。（圖／嘉義市府）



記者陳致平／綜合報導

嘉義市府4月初標售建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地，3標、7筆商業區土地全數順利標脫，標脫率達100％，總得標金額約13.99億元，平均溢價率高達61％。財政稅務局表示，嘉義市第六期建國二村、復興新村市地重劃（即東門段建國小段土地）已於2025年12月19日重劃完成，依土地稅減免規則第17條規定，應自2026年起恢復按一般用地稅率課徵地價稅，並減半徵收2年直至2027年止。

財政稅務局進一步說明，重劃地區內土地，於辦理期間不能為原來之使用而無收益者，其地價稅全免；辦理完成後，自完成日之次年起地價稅減半徵收2年，第3年開始恢復全額徵收。重劃地區內土地是以重劃後之土地為對象，而非以土地所有權人為對象，故土地辦理重劃完成後，均享有減半徵收2年地價稅之優惠，不會因為土地所有權移轉而影響其適用。

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▲本案位於東區核心地段，範圍由公明路、啟明路、民族路、民國路及朝陽街圍繞，鄰近嘉義公園、KANO園區及民族路商圈，交通央當便捷。（圖／嘉義市府）

至於本次備受矚目的建國二村、復興新村重劃區，之所以能全數順利標脫，主因其位於東區核心地段，範圍由公明路、啟明路、民族路、民國路及朝陽街圍繞，鄰近嘉義公園、KANO園區及民族路商圈，交通便利、生活機能成熟。整體重劃區面積約8.8公頃，道路、公園與公共設施已逐步到位，並規畫保留眷村文化空間，兼具商業機能與人文特色，未來若大型建商、百貨、飯店、餐飲或商務設施陸續進駐，可望帶動民族路商圈進一步向東延伸，串聯嘉義公園觀光帶，形成新的商業聚落。

財稅局另外提醒，土地如符合自用住宅用地特別稅率或減免稅地條件者，請於地價稅開徵40日前（9月22日前）向該局提出申請，經核准後，今年就可以適用，稅金至少省4倍，逾期申請者，則自申請之次年才能適用，請土地所有權人把握節稅良機。