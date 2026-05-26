尹家父子8.7億買下頂樓戶　「松濤苑」現況直擊

記者項瀚／台北報導

潤泰企業集團總裁尹衍樑於今（26日）辭世，潤泰以建築工法著稱，最佳代表作就是中正區頂級豪宅「松濤苑」。今（26日）下午記者前往該豪宅，歷經約1小時未見住戶及車輛進出，環境氣氛平靜。該社區僅20戶，最高單價270萬元、最高總價8.7億元，頗為驚人。

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▲潤泰企業集團總裁尹衍樑的豪宅代表作，即為「松濤苑」。（圖／記者項瀚攝）

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潤泰企業集團總裁尹衍樑於今（26日）辭世，潤泰以建築工法著稱，最佳代表作就是中正區頂級豪宅「松濤苑」。今（26日）下午記者前往該豪宅，歷經約1小時未見住戶及車輛進出，環境氣氛平靜。

觀察實價登錄，「松濤苑」2013年完工至今共有13筆交易紀錄，將所有交易拆算車位後，房屋交易單價皆破250萬元，坐穩「兩百萬俱樂部」之列。

社區最高單價為6樓戶，每坪270萬元，也是中正區最高單價，使「松濤苑」成為中正區最頂級的豪宅。而總價最高的戶別則是頂樓戶443坪，8.7億元，由潤泰尹家自有自住。

▲頂級豪宅「松濤苑」實價登錄整理。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

「松濤苑」總戶數20戶，據了解，建商手上還有8戶待售中。另外，目前售屋網上9樓戶以4.29億掛售，單價約251.7萬元，該戶著名開放格局，仍為毛胚屋，原屋主尚未裝潢入住。

經查「松濤苑」土地謄本，土地所有權人除了潤泰，還包括尹、狄、呂、蔡、陳等姓自然人。法人方面，包括百威達投資、大隱國際投資、鵬霖投資、英屬維京群島商合惠企業、英屬維京群島商衡宇亞洲、靜好投資。

經查商業司，百威達投資與華威創投資深合夥人張志成有關、大隱國際投資與奇景光電吳家有關、鵬霖投資與尹家有關，靜好投資負責人黃谷涵，推測其就是投資大咖、美好證券董事長。

另外，英屬維京群島商合惠企業、英屬維京群島商衡宇亞洲於2023年以合計9.25億元買下2戶，且以無貸款購入，實力雄厚，2家境外法人負責人皆為林小燕，登記在台內湖區文湖街巷弄的「大直青田」社區中，當時她也以「神秘小燕姐」為封號登上媒體版面。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示：「『松濤苑』緊鄰8.2公頃的植物園，整體規劃雖非走高樓豪宅路線，但強調制震及防災功能，有獨立供電系統，還有防災避難室等規劃，且地段近博愛特區一帶，區段的治安森嚴程度突出，皆為豪宅頂規。」

而該社區室內坪數大、總價高，最低門檻要4、5億元，從開賣至今就很佛系銷售，幾乎以1年1戶的方式尋找有緣人。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「台北市的頂級豪宅，賣超過10年，從預售賣到新成屋、再賣到中古屋，比比皆是，主因不是產品不好，而是豪宅市場大環境所致，但觀察線上幾個案子，其建商品牌力夠加上公司財務穩健，自然願意慢慢賣、等待有緣人，也不會把價格往回頭賣。」

▲「松濤苑」緊鄰台北植物園，地段卓越。（圖／記者項瀚攝）

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