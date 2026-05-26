左營老破「未登記建物」鍍金　2自然人砸2.5億買下

記者張雅雲／高雄報導

市中心老舊「未登記建物」也鍍金！根據實登，位於左營大路的舊平房出現轉手，有自然人一次入手8筆土地持分，地坪達609坪，成交價為2億5100萬元，換算地價為41.2萬元，為舊城區近年少見的大面積土地交易案。據查，新買家具建商背景。

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▲市中心一地難求，連「未登記建物」的破舊老平房也鍍金。（圖／記者張雅雲攝）

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根據實登揭露，去年11月左營區左營大路、左營大路502巷口的多筆土地出現轉手交易，實際對照地籍圖與現地狀況，基地上多為低矮、屋齡老舊的紅瓦平房與古厝，且已用鐵皮圍籬圍起老平房，並特別備註為「未登記建物」。

▲新買家並不是該土地原共有人整合，而是此次透過購入其他共有人持分後，才取得新共有人身分。（圖／記者張雅雲攝）

此次新買家一次取得8筆土地持分，土地移轉面積合計609坪，成交總價2億5100萬元，換算地價約每坪41.2萬元。據查，買方為2名自然人，並擔任建設公司董事長、監察人，具建設背景。地籍資料顯示，新買家並不是該土地原共有人整合，而是此次透過購入其他共有人持分後，才取得新共有人身分，目前該地仍有14名共有人。

從登記資料來看，2人以買賣方式取得504地號權利範圍28800分之13912、28800分之9428，已取得相當比例持分，明顯帶有後續整合意味。

在地仲介分析，該交易屬於典型的「先買持分、再進場整合」。由於基地產權複雜、共有人數多，外部買方若想推動後續開發，通常會先買進部分持分，讓自己從局外人變成共有人，先卡位後續優先購買與整合的資格。

▲左營舊城區自然人整合基地小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，左營大路為左營最早發展的舊城區，具歷史底蘊，交通與生活機能完整，台積電進駐高雄後，左營大路距離楠梓產業園區車程約10~15分鐘，地價與房價跟著水漲船高。

該區老屋密集、具危老重建題材，近年已有建商陸續收購沿線老舊透天推案。區域目前仍以透天店面為主，屋齡多在50年以上，總價約1300萬~1500萬元，釋出量不多，沿線土地行情已達每坪80~90萬元，預售新案成交價也逼近4字頭。

陳揚智說：「該案換算單價看似低於周邊行情，但關鍵在於持分與整合的時間成本，後續仍須與其他共有人協商，若整合進度不如預期，開發時程恐拉長，時間成本也將持續增加。」

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