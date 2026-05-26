潤泰海線布局11年　1.5萬坪商業地身價翻倍「僅放建材」

▲潤泰集團雖久未在中部推案，但潤泰全球持有台中港新市鎮特區逾1.5萬坪商業地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

潤泰集團總裁尹衍樑於26日辭世，享壽76歲，其傳奇一生再度被搬上媒體，以台中來說，潤泰集團雖久未推案，但中部不少建設公司都與其旗下建材相關企業有合作，另外，潤泰全球更持有台中港新市鎮特區逾1.5萬坪商業地。

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潤泰集團在台中的著墨並不多，不過大多建設公司都與其旗下建材相關事業體有所合作，尹衍樑辭世的訊息，也震撼中部營建圈，不過細查，潤泰集團以潤泰全球名義，持有台中港新市鎮重劃區逾1.5萬坪商業地。

2塊地（8地號）座落大勇路、八德路一段，屬於第四種商業區土地，且面積分別為8484坪、6607坪，根據地目，可作為大規模零售業、娛樂業、金融服務、旅館及核心商業活動使用。

▲該集團已經持有2塊地超過11年，當初取得價格約30億元 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

海線不動產實務顧問紀光烜分析：「這2大塊基地位置極具戰略價值，緊鄰規劃完善頂魚寮公園大型綠帶，也鄰近大仁路二段等主要幹道，生活交通與商圈機能發展可期。」

經查，該集團已經持有2塊地超過11年，等於是重劃初期就取得，其中8484坪土地，為標售取得，當時潤泰全球從彰化縣府手上得標價格為17億元，換算單價落在20萬元，換算另一塊地價，取得價格約落在13億元。

根據實價登錄揭露，以目前市鎮南段商業區的土地單價落在45~49.5萬元計算，2塊土地的價值早已翻倍，根據海線在地業者透露，其實這2塊地，潤泰並沒有閑置，本來說是要倉儲用途，但後續該地是置放他們企業相關預鑄工法的半成品。

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