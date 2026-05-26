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房市反轉苦主賣房倒賠100萬　報稅急問「能折抵嗎？」

▲▼ 亞灣 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有屋主去年賣屋賠近100萬元，5月報稅季報稅時，相當疑惑能否列報「財產交易損失」抵稅？（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

金龍風暴重創房市買氣，有屋主去年賣屋賠近100萬元，雖然賣房不管賺錢、賠錢，都要申報房地合一稅，但是一想到賠售就相當心痛，5月報稅季報稅時，讓他相當疑惑能否列報「財產交易損失」抵稅？

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高雄人陳先生心痛表示，他前幾年在房市高點時入手預售屋，去年交屋後出售，沒想到碰上金龍風暴買氣翻轉，只好微降價脫手，但加上仲介費、代書費等交易成本，最終賠售近100萬元，今年5月報稅時看到「財產交易損失」項目，因此好奇是否可以列報扣除，藉此減輕稅負，多少可以降低一點報稅季的負擔。

宏國地政地政士楊翊晟表示，房地合一稅新制上路後，個人交易2016年1月1日以後取得的房地，不管虧損或獲利，都必須在移轉登記日次日起30日內辦理房地合一稅申報。若房地交易經核定產生虧損，該筆虧損可自交易日以後3年內，抵減房屋、土地交易所得。

依《所得稅法》第14條之4第1項規定，若交易有所得，就須課徵房地合一稅；若交易經核定為虧損，依同條第2項規定，可自交易日以後3年內的房屋、土地交易所得中減除。

▲▼ 高雄,看屋, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲若屋主去年賣房虧損100萬元，今年沒有其他房地交易獲利，報稅時不會立即產生節稅效果。（圖／記者張雅雲攝）

楊翊晟舉例，若屋主去年賣房虧損100萬元，今年沒有其他房地交易獲利，報稅時不會立即產生節稅效果；但若未來3年內再出售不動產並獲利150萬元，則可用先前100萬元虧損扣抵，實際課稅所得只剩50萬元。

楊翊晟說：「以該屋主的例子來看，交易虧損不是『萬用抵稅』，僅能在法令規定範圍內扣抵房地交易所得，無法直接折抵薪資收入、利息或股利等所得，因此無法折抵今年的所得稅。」

此外，不少賠售屋主也關心，除房價價差外，仲介費、代書費等交易支出能否列入損失計算。楊翊晟指出，與交易直接相關的必要費用原則上都可列入成本或費用，包括仲介服務費、代書費、規費等，但必須保留發票、收據、匯款紀錄等證明文件，作為未來申報依據。

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關鍵字：房地合一稅賠售房市高雄

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