【廣編】世界重新看見台灣！張麗莉接掌FIABCI　台灣建築與城市實力受國際矚目

▲首位華人女性世界會長就職，台灣不動產產業代表團赴維也納參與FIABCI盛會，展現高度國際凝聚力。

【廣編特輯】

圖、文／龍寶建設提供

2026年，台灣不動產產業迎來重要國際里程碑。龍寶建設董事長張麗莉正式接任全球最大不動產組織之一「世界不動產聯合會（FIABCI）」世界會長，成為該組織首位華人女性世界會長，也象徵台灣不動產產業首度真正挺進國際決策核心，從國際參與者逐步邁向全球趨勢與價值的共同推動者。

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FIABCI會員遍及全球85多個國家，長期在城市發展、永續建築、不動產趨勢與國際交流上扮演重要角色。此次張麗莉接任世界會長，不僅代表個人的國際榮耀，更被視為台灣建築與不動產產業長年累積後的重要成果。

張麗莉表示：「這不只是我個人的成就，而是整個台灣不動產產業共同努力的成果。台灣已經具備與世界對話的能力，也準備好在城市發展、永續建築與生活美學等領域，分享台灣經驗。」

張麗莉進一步表示，台灣的國際競爭力，其實早已跨越單一產業。從半導體供應鏈、AI科技、智慧機器人，到無人機等新世代科技產業，台灣正以完整的製造與創新整合能力，在全球供應鏈中扮演關鍵角色；而當這樣的實力延伸到建築與城市發展領域，也讓世界開始重新認識台灣的生活品質與城市價值。