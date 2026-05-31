房東不租了！台中老牌牛排館搬家　大雅富豪2.96億買下

▲崇德路二段上經營約30年的牛排館「凱恩斯岩燒餐廳」舊址高價售出。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

崇德路二段上經營約30年的牛排館「凱恩斯岩燒餐廳」搬遷，爆出原因是房東準備賣屋，如今舊址以2.96億元出售給大雅富豪，但「凱恩斯岩燒餐廳」招牌仍高掛。信義房屋專家表示月租金估需超過40萬元。

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在崇德商圈經營30年的地標級老店「凱恩斯岩燒」掛售後，引發市場高度關注後。近期，該建物傳出成交消息，且總交易金額高達2.96億元。

▲文心路沿線租金單價落在1800~2000元，若以牛排館388坪空間來說，至少要超過40萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，該建物地坪高達182.5坪、建坪388坪，換算下來每坪土地價格坐穩162萬元大關。由於該地段鄰近捷運文心崇德站、坐擁崇德路二段正門牌，屬於極其罕見的精華「商四」地，優異的廣告效益與集客力，讓它在房東一釋出釋售消息後，不到1年隨即引來實力買家低調搶進。

據地籍資料顯示，該物件的交易並沒有貸款，由來自大雅區的富豪，以全現金交易。信義房屋文心捷運店林俊明認為：「餐飲業展店的關鍵，就是地段能不能帶來穩定人潮人流與消費力，過去文心路沿線如原本『小蒙牛』招租45萬元，相對應呼應起來租金單價落在1800~2000元，若以牛排館388坪空間來說，至少要超過40萬元。」

21世紀不動產資深經理沈政興認為：「除了2％左右的報酬率外，該物件老屋可申請危老重建，未來若旁邊的土地可以整併，該點位相對臨近捷運站，又是商四土地，所以即便價格雖偏高，但開發強度高，屬於進可攻、退可守的標的。」

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▲老牌牛排館「凱恩斯岩燒餐廳」舊址高價賣出。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）