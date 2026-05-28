AMD、微軟、台積電巨頭齊聚！南港經貿特區25%純住稀缺價值「衡岄」躍升高端置產焦點

房產中心／綜合報導

▲「東區⾨⼾計畫」重新定義南港，從過去⼯業⿊鄉蛻變為國際經貿潮區。

隨著台北市繁榮軸線東移，以「東區門戶計畫」為定位的南港，已從過去的工業黑鄉蛻變為兼具高科技、頂級商務、國際會展與都會休閒的國際化特區。其中，發展最為成熟且產值驚人的南港經貿特區，更被視為「信義計劃區2.0」的東區黑馬，動能十足的續航潛力勢不可擋。攤開南港經貿特區建設地圖，政府與民間重大投資建設陸續到位，正進入成熟營運與升級開展階段，構築出高規格的「商務、科技、生活」黃金三角。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南軟園區 、中信總部點亮科技金融核心

高階產業的聚落效應是南港經貿特區最堅實的底氣。占地約 10 公頃的南港軟體園區（一、二、三期）發展至今已臻完整規模。這座台灣指標性的資通訊與生物科技重鎮，不僅成功磁吸跨國企業與科技新貴進駐，園區內科技菁英的人口紅利更成為支撐周邊商圈蓬勃發展的核心消費主力。與其相輔相成的中國信託金融園區，不僅承載核心金融機能，更成功構築兼具生活商場、異國餐飲與數位公共藝術的複合式生活圈。該園區以全方位商務與休閒機能，打破傳統科技園區的冰冷邊界，成為活化在地商圈的關鍵引擎，為南港經貿園區注入強大的經濟動能。

▲⾼科技、頂級商務、國際會展與都會休閒共築「信義計劃區2.0」南港。

南港展覽館台肥商辦聚落，形塑國際A級商辦城市

在國際商務與會展方面，南港展覽館一、二館每年舉辦多元豐富的國際大展，持續引入跨國商務人流。與其緊鄰的「台肥A級商辦」以高效的立體空橋網絡串聯周邊交通與商圈，已完工的「TFC 南港經貿大樓」成功磁吸 AMD、美光、HP、微軟以及台積電等全球科技龍頭與高階企業總部進駐。而緊鄰在旁、正處於結構施工階段的「台肥 C4」頂級商辦大樓，未來更將以永續綠建築之姿，為該聚落再度追加逾 1.7 萬坪的頂級辦公空間，持續擴大商務聚落效應，讓南港與國際商務及全球科技供應鏈無縫接軌。





▲⽇系⼤型複合式購物中⼼「南港LaLaport」全⾯開幕補齊消費生活拼圖。

▲頂級商辦飯店進駐，引進⾼端奢華休閒時區。

頂級商場結合多機能旅宿，引進高端奢華休閒消費

南港經貿特區的生活質感已然超越傳統信義區的想像。總規模高達 4.7 萬坪的日系大型複合式購物中心「南港 LaLaport」全面開幕營運，不僅匯聚超過 300 家品牌與全台最大威秀影城，更有全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania」蓄勢待發，完美補齊了經貿特區在休閒、娛樂與親子的最後一塊拼圖。與此同時，區域內的高端飯店群也已形成強大的國際商旅聚點。除了主打頂級奢華與宴會美食的五星級「台北漢來大飯店」，以及深具都會設計感的指標商旅「南港老爺行旅」磁吸國際商務人仕外；瞄準南港國際商旅需求的持續升溫，北投五星溫泉酒店領導品牌「大地酒店」也已正式宣告，攜手全球頂尖公寓式酒店品牌「雅詩閣」（Ascott），於南港核心地帶打造「台北南港大地雅詩閣酒店」。該酒店預計於 2026 年第四季開幕，並作為雅詩閣國際酒店進軍台灣市場的首座旗艦館，全面宣告南港經貿特區已具備迎向國際一流城市的款待規格與高端消費力。

▲南港經貿特區內僅約25%「住宅⽤地」，讓大陸建設「衡岄」更顯珍稀。

站在繁華頂點，對望世界建築生活舞台

當南港經貿特區的公共建設與商業機能達到巔峰，特區內僅約 25% 的「住宅用地」更顯珍稀價值。在這座兼具高產值與寬闊舒適的街廓核心、正對中信金融園區的首席地段上，領導品牌大陸建設所推出的指標案「衡岄」，特別攜手全球頂尖的挪威 Snøhetta 建築事務所，打造在台首座高端住宅作品。該案從地段力、大陸建設品牌力到國際團隊頂級產品力，無疑成為進駐南港經貿特區的置產首選。

▲對位中信園區，南軟站步行可及的南港核心，地段優勢奪目。

正對中信園區首席地段，南軟站步行即達的純住核心

大陸建設「衡岄」坐落於特區內極為罕見的純住街廓，緊鄰南港軟體園區、對位中國信託金融園區。出門步行即達捷運南港軟體園區站，兩站即可直達南港車站，同享高鐵、台鐵、捷運三鐵共構與客運轉運站的高效便利。在交通路網方面，開車可由環東大道與市民大道快速交匯，直上國道一號、三號。日常漫步即可抵達南港 LaLaport 頂級商場，將五星級飯店與林蔭大道環繞的都會繁華，化為住家生活的私享延伸，完美展現超越信義計畫區的國際生活規格。

▲全球知名地景建築團隊，挪威Snøhetta台灣首發國際居所。

挪威Snøhetta台灣住宅首發，北歐極地美學融入南港韻律

大陸建設始終以國際級建築美學引領市場，指標新案「衡岄」特別力邀曾操刀「挪威奧斯陸歌劇院」與「埃及亞歷山大圖書館」的全球地景建築巨擘——挪威 Snøhetta 設計事務所擔綱全案規劃。作為該團隊在台首件高端住宅作品，「衡岄」將斯堪地那維亞的山岳、峽灣與森林意象轉譯為創新建築語彙，完美呼應南港的城市脈絡。全案最受矚目的設計亮點，當屬規劃於 17 樓的整層高空景觀會館，其建築外觀宛如在城市天際線鑲嵌了一座漂浮的玻璃光盒，讓住戶在享受極致隱密性的同時，也能將大東區的繁華燈海與自然視野盡收眼底。

▲北歐美學多元公設、17樓整層⾼空景觀會館引領南港未來生活方式。

地標級耐震結構營建，奠定特區恆久價值座標

除了具備國際級美學，無可挑剔的建築安全更樹立了高端住宅的新標竿。「衡岄」主體採用高規格的 SRC 建築結構，由國家級「大陸工程」承攬營造，並攜手台北 101 超高樓層結構顧問「永峻工程」共同打造，並取得「耐震設計標章」，將於施工期間導入第三方特別監督確保建築品質。全案鎖定經貿特區最稀缺的 25 至 42 坪、2 至 3 房精品規劃，在東區門戶最具爆發力的國際時區裡，這座融合北歐建築靈魂與頂級營建工藝的地標，無疑是入主南港經貿核心不容錯過的頂峰之作。