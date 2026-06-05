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國3黃金共軸線成形！半導體S廊帶南延屏東　三大園區迎2.7萬人口紅利

▲南台灣產業版圖重組！國3黃金共軸線成形，屏東長治周邊三大園區迎2.7萬人口紅利，牽動區域房市質變。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／屏東報導

南台灣產業版圖重組，由國道3號串聯起的「黃金共軸線」正式成形！隨著半導體供應鏈廠商將落腳「屏東海豐產業園區」，宣告半導體S廊帶能量全面向南延伸，加上「農業科技園區」與「屏東義大健康園區」三大引擎齊發，引領屏東邁向宜居宜業的希望之城。

▲國3黃金共軸線成形！半導體S廊帶南延 3大園區齊發 屏東長治迎2.7萬人口紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

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▲何世昌分析，屏東房市正經歷結構性質變。（圖／記者鄭遠龍攝）

房市專家何世昌分析，國3黃金共軸線的關鍵，在於能把屏東長治周邊的海豐產業園區、農業科技園區，以及屏東義大健康園區等三大園區，用15分鐘左右車程串聯起來，讓產業、通勤與生活圈之間的連動更緊密。

▲國3黃金共軸線成形！半導體S廊帶南延 3大園區齊發 屏東長治迎2.7萬人口紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲國道3號串聯九如、長治、鹽埔、麟洛等地，為產業發展挹注動能。（圖／記者鄭遠龍攝）

此外，被視為補強高屏東西向交通的「高屏二快」也預計於2026年動工。他補充，高屏二快從高雄左營銜接國道10號，終點設在屏東長治交流道，未來有助提升園區物流、通勤，以及往返高鐵左營站的效率。交通路網雙管齊下，對科技、生技與醫療族群來說，更有機會形成完整的工作與生活廊帶。

▲▼幸福欣印象交通配圖。（圖／欣巴巴提供）

▲高屏二快串聯國3黃金共軸線，縮短通勤時長。（圖／業者提供）

交通建設串聯九如、長治、鹽埔、麟洛等地，為產業發展挹注動能，吸引大量企業與人才目光，近期又以大南方新矽谷S廊帶重要一環的「海豐產業園區」最受關注。對此，何世昌說明，海豐產業園區佔地約89公頃，定位為「先進半導體封裝及測試」的關鍵配套基地，未來與屏東科學園區形成分工與串聯，將擴大半導體產業在屏東的聚落效應。

▲▼國3黃金共軸線成形！半導體S廊帶南延　3大園區齊發 屏東長治迎2.7萬人口紅利。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲海豐、農科、屏東義大三大園區，撐起屏東含金量。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

除了半導體領軍，撐起屏東含金量的還有農業科技，以及宜居城市的最後兩塊拼圖—醫療與商業。

他進一步指出，全台唯一的國家級「農業科技園區」，一期招商已滿，二期也即將進入滿額階段，目前已匯聚200多家企業，包含亞洲知名速食品牌日本摩斯漢堡、日本月島集團、日本北斗生技、全球第七動物疫苗大廠法國維克藥廠、還有桂冠、萬家香等，年產值突破240億元。而「屏東義大健康園區」，一期引進醫學中心，預計2027年前試營運；二期則規劃複合式商業聚落，可望複製「林口長庚園區模式」帶動周邊住宅與生活圈成長。

▲國3黃金共軸線成形！半導體S廊帶南延 3大園區齊發 屏東長治迎2.7萬人口紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲全球第七動物疫苗大廠法國維克藥廠落腳「農業科學園區」。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲國3黃金共軸線成形！半導體S廊帶南延 3大園區齊發 屏東長治迎2.7萬人口紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「屏東義大健康園區」一期引進醫學中心，預計2027年前試營運。（圖／記者鄭遠龍攝）

屏東長治周邊三大園區引擎齊發，帶來的人口紅利不僅推升剛性居住需求，也牽動區域房市結構。何世昌評估，目前釋出的職缺約1.8萬人(屏科+海豐約9,400人、農科一二期約6,000人、屏義大一二期約3,000人)，若以產業經濟學中的「就業乘數效應」，保守抓1.5倍來看，整體可望吸引超過2.7萬人口移入。

▲▼國3黃金共軸線成形！半導體S廊帶南延　3大園區齊發 屏東長治迎2.7萬人口紅利。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲三大園區齊發，屏東長治迎2.7萬人口紅利。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

「產業來了、人來了、錢來了，區域發展的黃金年代也就跟著來了！」他強調，高薪、專業族群的持續導入，將支撐區域住宅需求從「量變」轉向成「質變」；對於具備好品牌、好口碑，以及優質管理的社區來說，無疑會成為這類高產值族群的主要選擇。

▲國3黃金共軸線成形！半導體S廊帶南延 3大園區齊發 屏東長治迎2.7萬人口紅利▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲具備品牌實力與優質管理的社區，成為高產值族群主要選擇。（圖／記者鄭遠龍攝）

科技、綠金、醫療三重護航，屏東長治蓄勢待發。產業帶動人流，人流支撐房價，對於追求資產配置與生活品質的購屋者來說，國3黃金共軸線的價值，正是提早佈局屏東未來10年起漲期的關鍵。

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