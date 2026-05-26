餐敘從不用公款！　潤泰30多年老臣曝「尹總裁最喜歡1種人」

▲潤泰企業集團總裁尹衍樑於今（26日）辭世。（圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／台北報導

「尹總裁是熱衷建築的工程人、是傾力回饋社會的大善人，對員工也非常好，祂所留下來的『誠信、務實、創新』核心精神，永遠刻在我們心裡。」潤泰企業集團總裁尹衍樑於今（26日）辭世，30多年潤泰老臣、潤弘董事長李志宏緬懷並分享他心中的尹總裁。

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潤泰企業集團總裁尹衍樑於今（26日）凌晨4時21分辭世，享壽76歲。尹衍樑生前縱橫國內各大產業，尤其在建築業著墨頗深，甚至手握600多項工程專利。

潤泰集團元老級員工、現任潤弘董事長李志宏表示：「尹總裁無庸置疑是一位大善人，尤其是在救人、醫療這個領域，身邊的老員工們都被祂的各種善舉感動。」

尹衍樑是一位對建築有著極高度熱忱、非常認真的老闆。李志宏說：「雖然總裁並非建築本科出身，但對第一線營造各種細節瞭如指掌，而且非常重視研發，始終抱持著『好，還要更好』的精神。」

李志宏也說：「尹總裁是個公私分明的人，也非常重視公司治理，舉例來說大大小小的餐敘，總裁從不用公司的錢，都是自掏腰包。」

尹總裁對員工們嚴厲嗎？李志宏分享：「總裁散發霸氣、對工作很要求是當然的，但總裁也是個非常善良厚道的人，對員工們很好，如今總裁逝世，全體員工都很不捨，總裁生前留下的『誠信、務實、創新』精神，已刻在我們心裡，會永遠傳承下去。」

李志宏從30多年前加入潤泰，一路從基層員工做到潤弘董事長，為何能如此受到尹總裁的青睞，一路提拔？李志宏謙虛地說：「總裁一路上提拔過很多人，若真要說總裁喜歡哪一種人，我想就是『務實』的人吧！」

▲潤弘董事長李志宏緬懷並分享他心中的尹總裁。（圖／記者項瀚攝）

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