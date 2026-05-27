高雄連9年人口負成長　「黑馬區」衝破10萬超車岡山

▲仁武不但連續14年人口正成長，並率先超車岡山，達10萬人大關，並有半導體產業鏈持續移入。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市人口連續9年呈現負成長，北高雄「蛋白區」卻爆出人口大黑馬，仁武不但連續14年人口正成長，並率先超車岡山，達10萬人大關，並有半導體產業鏈持續移入。信義房屋專家表示，仁武過去屬於「蛋白區」，受價差影響，持續吸引預算型買盤進場。

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以往提到北高雄，話題大多聚焦在具台積電利多的岡山、橋頭、楠梓，但人口數據證實仁武已率先超車岡山，躍居高雄人口超過10萬人的新興行政區之一。根據最新數據，仁武區截至4月底，人口達10萬0534人，不僅站上10萬大關，也超越岡山區4月人口數94367人，成為高雄第10個人口突破10萬人的行政區。

信義房屋協理周清源表示，仁武、岡山以前人口都不到10萬人，仁武近年堪稱高雄人口成長最大黑馬，除了房價相較左營、鼓山等成熟核心區具備顯著優勢外，區域鄰近國道1號、國道10號，能快速串聯左營高鐵生活圈，是吸引年輕家庭與首購族不惜「時間換空間」移入的重要關鍵。

▲仁武房市以首購族及換屋族為主力，熱門產品集中在2~3房大樓。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋仁武店店長徐啓文指出，仁武房市以首購族及換屋族為主力，熱門產品集中在2~3房大樓，屋齡15年內大樓，單價約落在3字頭。徐啟文說：「雖然目前科技業人口尚未大規模移入，但隨日月光及供應鏈等千億元投資案逐步落地，未來新增就業人口可望大幅帶動區域租屋與購屋需求。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，觀察高雄近年房價變化，仁武雖已出現補漲，但與周邊的左營、鼓山等成熟區相比，仍存在單坪5~10萬元的價差優勢，因此持續吸引預算型買盤進場，人口持續增加帶動生活機能成熟，商業服務與住宅需求同步成長，形成正向循環。

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