全台最美8000坪親水樂園將開放　周邊中古屋還有2字頭





▲號稱「布魯樂谷2.0」的星光水岸公園位於高雄亞灣，30日將正式啟用，周邊中古屋均價還在2字頭。（圖／高雄市工務局提供）

記者張雅雲／高雄報導

號稱「布魯樂谷2.0」的星光水岸公園位於高雄亞灣，30日將正式啟用， 採「水陸雙主題」設計，包含滑水道、無邊際水上鞦韆等，打造全台最美8000坪親水樂園，樂翻一票想讓小孩假日放電的家長。根據實登統計，周邊中古屋均價還有2字頭。

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高雄一年四季幾乎都是夏天，星光水岸公園位於高雄港灣第一排，屬於亞灣範圍，總面積約2.9公頃，其中戲水遊戲區約1.3公頃，被在地人稱為「布魯樂谷」升級版。

高雄市工務局長楊欽富表示，公園以「水陸雙主題」規劃，除保留造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、滑梯及半球型發光噴泉等既有設施外，也新增滑水道、水上鞦韆及無邊際港景鞦韆，讓民眾白天可戲水消暑，傍晚則能欣賞港灣夕陽，將於5月30日正式對外開放，將成該區重要新地標，堪稱全台最美8000坪親水樂園，不少家長都相當期待開放。

▲星光公園戲水區去年曾短暫試營運3天，開放後將成該區重要新地標。（圖／高雄市工務局提供）

公園不只是親子消暑新去處，也讓亞灣生活機能再添一塊拼圖。過去亞灣房市話題多圍繞在企業總部、5G AIoT創新園區、商辦開發與公共建設，如今水岸公園、輕軌、與港灣休閒場域逐步到位，區域發展也從單純產業題材，轉向「上班、休閒、居住」一條龍生活圈。

根據《高雄實價網》統計，周邊屋齡5年以上中古屋，2024年均價25.6萬元； 今年均價回升至27.25萬元，買氣雖較前2年降溫，但價格也出現微漲6%。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店東劉沛緹分析，亞灣近年因重大建設與水岸景觀題材，房價已有一波拉抬，不過相較新案動輒站上5字頭，周邊部分屋齡約30年中古大樓仍有2字頭物件，對預算有限、又想卡位亞灣的自住買方，仍具吸引力。

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