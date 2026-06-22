新青安2.0要來了！他點出1矛盾：仍是「單身有利、懲罰夫妻」

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

新青安1.0即將走入歷史，財政部預計在6月底推出「新青安2.0」，外界最關注的，就是優惠利率是否延續，以及未來到底會補助哪些族群。房市專家何世昌就分析，目前看來優惠利率應該會保留，但適用對象可能縮限，尤其育兒家庭有望成為主要受惠對象。

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文表示，「第一代新青安毀譽參半，或者說貶多於褒。不管如何，一代很快會成為過去式，接下來的二代會上什麼菜色？大家猜得到嗎？」

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他提到，從財政部長目前透露的資訊來看，優惠利率仍有機會保留，但適用對象可能會限縮，「像是政策扶助的育兒家庭將會受惠」，這部分也可能是政府催生政策的一環。

不過，他也直言，新青安目前的制度設計其實有些矛盾，「透過新青安來催生或扶持育兒家庭，聽起來頗為合理。可是，最詭譎之處，在於新青安的設計本身就是『單身有利、懲罰夫妻』；夫妻任何一方名下有房，另一方買房便無法適用新青安。所以，制度本身就有點奧妙。」

新青安利率補貼7月底到期 何世昌曝3種可能走向

此外，何世昌也點出另一個值得關注的問題，就是新青安1.0的利率補貼將在今年7月底截止，「截止之後，新青安戶利率何去何從呢？」他分析未來可能有3種方向，包括「按原計畫不變，補貼屆滿即停止，回復一般房貸利率」、「持續補貼利率，但補貼減碼」，以及「新青安1.0族可以轉2.0，按2.0補貼條件辦理」。

貼文曝光後，也引發不少網友熱議，「既然叫青安貸款，年齡應該設在25到35歲」、「生育一胎補助一戶優惠利率10年，我馬上結婚生小孩」、「每生一個房貸補貼利率0.25%，離婚歸還補貼利率」。對此，何世昌則幽默回應，「男人至死是少年，可以算嗎？」也坦言「生一個只補貼0.25%，應該沒有任何效果，連尿布錢都補不回來。」

還有網友認為，現在市場資金早就轉往股市，「大家都在借錢炒股，你推新青安10.0也沒救」，何世昌則認為，「不是每個人買房都以投資角度出發的，房子有居住功能啊。」