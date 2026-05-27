「石牌三本柱」推案細節曝光　宏盛董座：地段比北士科好





▲石牌300億元大案，3棟樓高超過30層建築頗具氣勢，在地討論度高。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

石牌300億元大案，3棟樓高超過30層建築頗具氣勢，在地討論度高。該案確定將採2棟銷售、1棟出租，明年農曆年後推案。宏盛董座林新欽說：「推案價格還尚未確定，但我們緊鄰石牌捷運站，地段上，我想比北士科更好吧！」

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石牌商圈，裕民一路、裕民二路交叉口有3大棟建築，樓高達32~35樓，頗具氣勢，屢屢成為在地人討論的焦點。該案土地近2千坪，最早以前是商場，裡頭還有電影院，宏泰人壽多年前出資取得土地，轉作停車場好一陣子，如今變身高樓住宅。

市場預估，該案總銷高達300億元，其中宏盛建設可分為約100億元。該案已興建多年，現在工程已到了最尾聲，都尚未推案，由於土地為市場用地，低樓層將由零售業進駐，4樓以上則規畫為住宅。

宏盛建設表示：「石牌案總計691戶，2棟將出售、1棟將出租，出租棟與新加坡飯店發展商『輝盛國際』Frasers Hospitality合作，採酒店式公寓模式，提供全套家俱家電設備、休閒和商務服務等，租金也非一般住宅租金行情。」

至於銷售推案，宏盛建設董事長林新欽表示：「石牌案主要規劃23~30坪，預計Q3~Q4取得使照，將採成屋銷售，因此推案時間抓在明年農曆年後。」

而市場最關心的價格，林新欽說：「目前代銷、推案價格還尚未確定，但我們緊鄰石牌捷運站，地段上，我想比北士科更好吧！」

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析：「目前石牌每坪成交區間在90~120萬元，均價比北士科低。北士科每坪均價在120萬元左右，而宏盛石牌案若推案時間選在明年農曆年後，屆時房市確實可能再回溫，確實有機會挑戰120萬元。」

▲宏盛建設指標案分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

另外，石牌案正對面還有一大塊停車場土地更受矚目，由宏泰集團2023年以約47億元買下，土地面積1191坪，地號為振興段四小段142地號，也被稱為「石牌142案」。

近年傳出該地將興建地上58層摩天住宅，低樓層商場、中樓層辦公、中高樓層住宅，有望成為全台最高住宅大樓。對此，宏盛建設表示：「目前該案還在跑相關流程，且宏盛與地主也尚未簽署合約關係，還無法進行進一步的說明。」

▲石牌案正對面還有一大塊停車場土地更受矚目。（圖／記者項瀚攝）

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