ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

欠債超過10億！　愛麗絲飯店無預警歇業「查1月已查封」

記者陳筱惠／台中報導

被爆料「收了團體的訂金卻遭斷電無法入住，訂金也擺爛不處理！」的愛麗絲國際大飯店，遭受大批投訴，實際查詢該飯店已被抵押，經營將滿10年的企業，早在8年前該飯店就已經出現求售訊息，目前開價22億元求售，不過一查，該物件早在1月，已被債權人申請查封。

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才　菜鳥躺領6萬底薪真相公開

▲▼ 愛麗絲大飯店 。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲被爆料「收了團體的訂金卻遭斷電無法入住，訂金也擺爛不處理！」的愛麗絲國際大飯店，實際已斷水斷電無營業。（圖／記者陳筱惠攝）

面對市場傳出暫停營業的風聲，實際走訪，大門緊閉甚至還有未收取的信件，對比大門掛上「恭賀！本飯店榮獲Google五星評論千則肯定」的紅布條，更顯諷刺。

位於西區柳川西路二段上的愛麗絲國際大飯店，擁有約200房200衛的規模對外求售，權狀面積高達4142坪，土地面積約384.5坪，屋齡約29年、14層樓、地下3層的電梯大樓建物，主打鄰近國立台灣美術館與柳川水岸步道等精華地段，市場開價22億元。

▲▼ 愛麗絲大飯店 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於西區柳川西路二段上的愛麗絲國際大飯店，已於2026年1月遭債權人查封。（圖／記者陳筱惠攝）

過去本刊曾報導過，愛麗絲國際大飯店去年曾開價20億元求售，換句話說，一年期間，業者也就是所有權人愛麗絲國際大飯店股份有限公司再加價2億元求售，也顯見財務吃緊的狀況。

實際查詢地籍資料，除銀行房貸5億元外，該建物出現4筆借貸，2筆法人、1筆自然人，包含2013年、2021年的先昱有限公司、擔保金額分別為1.5億元、7500萬元，2023年自然人6千萬元、2023年友程實業有限公司的2億元。

根據地籍資料顯示，該建物已經被限制登記，由債權人先昱有限公司聲請，不過目前該建物尚未出現在法拍市場。對此，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「愛麗絲國際大飯店已於2026年1月遭債權人查封，一般來說從不動產遭法院查封後，通常需要2~4個月，最多6個月內會進行第一次拍賣。」

若照此時間推算，應該最慢在下半年就會看到該案的拍賣公告。不過徐華辰認為：「由於目前不動產業景氣仍處低檔，加上近年觀光產業低迷，改建成本高昂等因素影響，未來是否有買盤接手仍有待後續觀察。」實際查詢判決書，除了地籍資料的抵押金額外，該飯店還另外積欠工程款94.5萬元，恐怕財務問題黑洞遠不止帳面數字，引發外界高度關注。

另外，台中市勞工局也證實，已有22名員工因遭積欠薪資申請勞資調解，勞工局表示已召開多次調解會議。不過，由於資方未支付欠款，甚至多次無故缺席，目前所有調解皆宣告不成立。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲不動產遭法院查封後，通常需要2~4個月作業時間，最多6個月內會進行第一次拍賣。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才　菜鳥躺領6萬底薪真相公開

關鍵字：飯店停業台中飯店法拍風險員工薪資債務危機愛麗絲飯店

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

六都房價首見年減訊號　台中跌6.65%最慘

數據證實房價出現首度年減訊號。2025年第4季全國房價指數年減3.62%，北部跌幅相對溫和，台中、高雄、台南跌幅達4%至逾6%。信義房屋專家表示，符合政府引導房市軟著陸的政策預期。

1小時前

高雄連9年人口負成長　「黑馬區」衝破10萬超車岡山

高雄市人口連續9年呈現負成長，北高雄「蛋白區」卻爆出人口大黑馬，仁武不但連續14年人口正成長，並率先超車岡山，達10萬人大關，並有半導體產業鏈持續移入。信義房屋專家表示，仁武過去屬於「蛋白區」，受價差影響，持續吸引預算型買盤進場。

3小時前

台中49條綠園道自帶身價　最新一條房價站上6字頭

台中市共有49條園道，其中包含七期最知名的「夏綠地園道」周邊房價已突破百萬元，最新一條即將成行的園道，則是坐落14期的「榮德綠園道」，周邊房價站穩已6字頭，園道第一排，也為品牌建商插旗的重要指標。

4小時前

Q1預售交易失血暴跌31％　最慘都會區買氣腰斬

Ｑ1預售交易量持續低迷，全台僅7183件，年減31%，其中以台中、高雄最慘。而新竹地區年減不到2成最穩，且價格年增超過1成。專家表示，新竹精華地段土地釋出有限，即使整體預售市場交易量減，建商也難有讓價空間。

6小時前

「石牌三本柱」推案細節曝光　宏盛董座：地段比北士科好

石牌300億元大案，3棟樓高超過30層建築頗具氣勢，在地討論度高。該案確定將採2棟銷售、1棟出租，明年農曆年後推案。宏盛董座林新欽說：「推案價格還尚未確定，但我們緊鄰石牌捷運站，地段上，我想比北士科更好吧！」

6小時前

台股賺爆房市黯淡　冠德馬志綱指1趨勢：不全然是壞事

「房地產市場不可能無限成長，但業者沒有悲觀的權利，要持續找尋可以做得好的地段、產品。」冠德今（27日）召開股東會，董事長馬志綱表示，近年商辦市場表現更出色，集團隨兩棟商辦案完工，未來也會繼續在這塊市場找機會。

7小時前

鑫龍騰配息3.2元創新高　董座罕吐心聲：資金都流向科技股

「產業發展不合理，所有資金都流向科技股。」鑫龍騰開發（3188）董事長黃學藤27日在股東會罕抱怨，營建等傳統產業即使獲利穩健，股價卻相對沒有表現。總經理黃勁嘉透露，儘管房市冷清，去年受惠2案完工交屋，全年營收26.96億元、股利3.19元同步創下歷史新高。

7小時前

欠債超過10億！　愛麗絲飯店無預警歇業「查1月已查封」

被爆料「收了團體的訂金卻遭斷電無法入住，訂金也擺爛不處理！」的愛麗絲國際大飯店，遭受大批投訴，實際查詢該飯店已被抵押，目前開價22億元求售。不過一查，該物件早在1月，已被債權人申請查封，但飯店仍持續收取訂房、訂金。

7小時前

「少年股神」慘變「四貸同堂」　房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

台股熱度居高不下，市場瀰漫「全民瘋股」氛圍，不少人甚至將原本用來買房的頭期款轉投入股市，期待先賺第二桶金再回頭進場房市。不過，房市趨勢專家李同榮在最新一集《地產詹哥老實說》中提醒，當資金過度集中單一市場，歷史經驗顯示，「股房雙崩」並非危言聳聽。

8小時前

全民瘋股不買房？　華友聯董座：人多的地方不要去

「人多的地方不要去。」華友聯（1436）27日召開股東會，董事長陸炤廷談到市況時形容，一邊是熱錢滾燙，一邊是成交量結冰，目前市場出現前所未有的「溫差斷層」，成近8年最冷的房市，至少到下半年才有機會看到政策鬆綁。

9小時前

【人體電流急急棒】揹冰箱倒退下樓！　神級走位精準閃牆0撞傷

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

左營老破「未登記建物」鍍金　2..

欠債超過10億！　愛麗絲飯店無..

冷氣半年沒用直接開機！32歲男..

餐敘從不用公款！　潤泰30多年..

捨年收360萬不要！　房東開2..

尹家父子8.7億買下頂樓戶　「..

建築用地是什麼？甲乙丙丁 4種..

名音樂家最後一次直播後輕生　土..

百貨沒來「換便當體驗館」　鳳山..

「少年股神」慘變「四貸同堂」　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

六都房價首見年減訊號　台中跌6..

高雄連9年人口負成長　「黑馬區..

台中49條綠園道自帶身價　最新..

Q1預售交易失血暴跌31％　最..

「石牌三本柱」推案細節曝光　宏..

台股賺爆房市黯淡　冠德馬志綱指..

鑫龍騰配息3.2元創新高　董座..

欠債超過10億！　愛麗絲飯店無..

「少年股神」慘變「四貸同堂」　..

全民瘋股不買房？　華友聯董座：..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366