欠債超過10億！　愛麗絲飯店無預警歇業「查1月已查封」

記者陳筱惠／台中報導

被爆料「收了團體的訂金卻遭斷電無法入住，訂金也擺爛不處理！」的愛麗絲國際大飯店，遭受大批投訴，實際查詢該飯店已被抵押，經營將滿10年的企業，早在8年前該飯店就已經出現求售訊息，目前開價22億元求售，不過一查，該物件早在1月，已被債權人申請查封。

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▲被爆料「收了團體的訂金卻遭斷電無法入住，訂金也擺爛不處理！」的愛麗絲國際大飯店，實際已斷水斷電無營業。（圖／記者陳筱惠攝）

面對市場傳出暫停營業的風聲，實際走訪，大門緊閉甚至還有未收取的信件，對比大門掛上「恭賀！本飯店榮獲Google五星評論千則肯定」的紅布條，更顯諷刺。

位於西區柳川西路二段上的愛麗絲國際大飯店，擁有約200房200衛的規模對外求售，權狀面積高達4142坪，土地面積約384.5坪，屋齡約29年、14層樓、地下3層的電梯大樓建物，主打鄰近國立台灣美術館與柳川水岸步道等精華地段，市場開價22億元。

▲位於西區柳川西路二段上的愛麗絲國際大飯店，已於2026年1月遭債權人查封。（圖／記者陳筱惠攝）

過去本刊曾報導過，愛麗絲國際大飯店去年曾開價20億元求售，換句話說，一年期間，業者也就是所有權人愛麗絲國際大飯店股份有限公司再加價2億元求售，也顯見財務吃緊的狀況。

實際查詢地籍資料，除銀行房貸5億元外，該建物出現4筆借貸，2筆法人、1筆自然人，包含2013年、2021年的先昱有限公司、擔保金額分別為1.5億元、7500萬元，2023年自然人6千萬元、2023年友程實業有限公司的2億元。

根據地籍資料顯示，該建物已經被限制登記，由債權人先昱有限公司聲請，不過目前該建物尚未出現在法拍市場。對此，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「愛麗絲國際大飯店已於2026年1月遭債權人查封，一般來說從不動產遭法院查封後，通常需要2~4個月，最多6個月內會進行第一次拍賣。」

若照此時間推算，應該最慢在下半年就會看到該案的拍賣公告。不過徐華辰認為：「由於目前不動產業景氣仍處低檔，加上近年觀光產業低迷，改建成本高昂等因素影響，未來是否有買盤接手仍有待後續觀察。」實際查詢判決書，除了地籍資料的抵押金額外，該飯店還另外積欠工程款94.5萬元，恐怕財務問題黑洞遠不止帳面數字，引發外界高度關注。

另外，台中市勞工局也證實，已有22名員工因遭積欠薪資申請勞資調解，勞工局表示已召開多次調解會議。不過，由於資方未支付欠款，甚至多次無故缺席，目前所有調解皆宣告不成立。

▲不動產遭法院查封後，通常需要2~4個月作業時間，最多6個月內會進行第一次拍賣。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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