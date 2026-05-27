全民瘋股不買房？　華友聯董座：人多的地方不要去

▲華友聯（1436）27日召開股東會，董事長陸炤廷談到市況時透露，「人多的地方不要去。」（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「人多的地方不要去。」華友聯（1436）27日召開股東會，董事長陸炤廷談到市況時形容，一邊是熱錢滾燙，一邊是成交量結冰，目前市場出現前所未有的「溫差斷層」，成近8年最冷的房市，至少到下半年才有機會看到政策鬆綁。

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華友聯去年營收38.91億元、年減44.06%，稅後純益9.73億元。股東會並通過盈餘分配案，每股配發現金股利4.511元，另以資本公積配發現金0.536元，合計每股配發現金5.047元。

談到房市現況，陸炤廷也坦言，台股創高後市場資金相當充沛，但財富效果並未反映在房市上，形成「一邊熱錢滾燙、一邊成交量結冰」，台灣迎來近8年最冷的房市。且全民瘋股現象愈演愈烈，陸炤廷直言，近期市場最明顯的變化就是資金大量流向股市，「銀行房屋增貸大幅增加」，他更以一句「人多的地方不要去」形容自己的警惕，認為股市過熱後若出現修正，恐引發連鎖效應。

他分析，目前許多年輕人的目光轉向股市，即使房價出現修正，也未必能立刻吸引資金回流，「降價也沒用」。目前房市已從過去全面普漲，轉向區域、品牌與產品強弱分明的新階段，個案條件將比整體市場熱度更關鍵。下半年若政策出現鬆綁，加上部分股市獲利了結資金陸續轉回房市，將成為買氣回溫的重要觀察指標。

▲華友聯推案計畫小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

至於今年推案規劃，華友聯預計推出2大預售案，其中楠梓高雄大學生活圈新案「以學MDT」，總銷約36億元，規劃2~4房產品，目前已進場銷售；另一案為台南86特區案，總銷約21億元，主打32~46坪換屋產品，預計下半年公開銷售。

除了新案布局外，華友聯目前主力銷售個案包括高雄小港區成屋案「Power City」及左營區成屋案「NeXT21」，持續挹注營收。此外，已完銷的左營預售案「以山AI」預計今年第4季取得使照，規劃於2027年交屋入帳，可望成為下一波營收來源。

華友聯表示，未來將視市場狀況陸續推出高雄華鳳特區案、台南高鐵特區案、台南86特區大山段案及鳳山華泰案，4案總銷合計約200億元。同時持續深化與台灣三井不動產合作，目前雙方共有3案同步推動，皆已進入開工動土階段。

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