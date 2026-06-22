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夫妻買屋前「少談30分鐘」反成最貴代價！　專家提3點先理清

▲▼看房,買房,房產,購屋,房仲,租屋。（圖／CFP）

▲夫妻看屋，示意圖非本文當事人。（圖／CFP） 

記者葉國吏／綜合報導　

夫妻買房最貴的代價往往不是買貴，而是成交前少談了30分鐘，導致幾年後賣房、換屋或分配資產時，發現稅務與產權全部卡在一起，此時才想辦法補救通常會非常痛苦。專家建議，夫妻買房最好在成交前，坐下來一起理清3件事，才不會幾年後反而成為爭端。

臉書粉專「Cosmo房產教練」發文表示，許多夫妻第一次買房時，眼睛都只盯著成交價、自備款與房貸負擔，卻忽略房子是會牽動家庭財務、稅務、產權甚至親屬關係的長期資產。今天如果不整理，未來它就會反過來整理你。

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成交前先釐清產權
「Cosmo房產教練」透露，夫妻買房常見狀況，是買房時一方父母資助了頭期款，當下大家都說沒關係，連登記方式、貸款由誰扛都沒談清楚。等到幾年後想要換屋，各項爭議問題才一個一個冒出來。

當初父母出的錢究竟算共同支持，還是其中一方的家庭貢獻？增值價差怎麼分？裝修有沒有憑證？大家常把問題延後，最後這些問題就會加上情緒、時間與稅務成本一起回來。

▲▼看屋照,預售屋,賞屋,帶看,房市, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲夫妻看屋，示意圖非本文當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

保留憑證防房地合一稅
「Cosmo房產教練」提醒，其實成交前的溝通成本很低，夫妻可以坐下來把出資寫清楚、確認登記方式，並保留匯款紀錄、裝修單據與稅費憑證，這些都會影響未來的房地合一稅，提早處理就能避免未來拉扯。

買房不要只問現在買不買得起，還要問未來處理得清不清楚。很多家庭會輸，就是因為沒有在買房前，先把產權、貸款及稅務這三件事放在同一張桌上好好理清。

親密關係也需要明算帳
「Cosmo房產教練」表示，雖然夫妻買房一開始就講稅與產權看似現實，但真正現實的是遇到問題時，才發現兩人的理解完全不同。一方以為是共同資產，另一方卻覺得是自己家出的錢，這時再談就只是在談委屈。

建議正在買房的夫妻在簽約前，先把未來可能會吵的帳用平靜方式講完。你們可以很相愛，但稅務要靠資料、產權要靠登記、貸款要靠共同理解，講清楚才能讓家庭往安全地方走。

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