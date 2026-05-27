台股賺爆房市黯淡　冠德馬志綱指1趨勢：不全然是壞事

▲冠德建設位於民權東路三段的總部，已全數出租。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「房地產市場不可能無限成長，但業者沒有悲觀的權利，持續找尋可以做得好的地段、產品。」冠德今（27日）召開股東會，董事長馬志綱表示，近年商辦市場表現更出色，集團隨兩棟商辦案完工，未來也會繼續在這塊市場找機會。

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馬志綱表示：「股票市場暢旺，房市就顯得黯淡，成交週期拉長，但這不全然是壞事，而可以讓購屋這件事情回歸剛性需求。」不少建商將資金投入股市，他則說：「沒有不好，但我們還是專注本業，長遠布局。」

面對未來房市景氣，馬志綱表示：「房地產市場不可能無限成長下去，但業者沒有悲觀的權利，還是要持續找尋新的機會，找尋可以做得好的地段、產品。」

事實上，冠德近年也投入商辦市場，民權東路三段上的總部大樓去年4月完工，目前只租不賣，已全數滿租。另外，秀朗橋案也在去年底完工，目前已正式推出。

馬志綱表示：「台灣產業蓬勃發展，相信有各種不同商業不動產需求，而秀朗橋案為捷運共構案，規劃40~100坪小單位的商辦，目前已銷售約2成，未來集團也會持續在商辦市場找尋新的機會。」

▲冠德今（27日）召開股東會，會後董事長馬志綱（左）接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

最後記者問到昨（26日）潤泰企業集團總裁尹衍樑逝世的消息，馬志綱說：「我與尹總裁沒有私交，公司之間的接觸僅在營造端，蓋科技廠房時與他們的預鑄合作，聽到尹總裁逝世的消息，感到非常惋惜。」

冠德2025年營收228.72億元、年減20.2%，歸屬母公司稅後淨利15.56億元、年減71.9%，EPS（每股純益）2.61元，低於前年10.25元，主要是因前年有三重大案「冠德心天匯」完工墊高基期所致。今日會中通過配發現金股利1.6元。

新推案方面，冠德將推出4大案，分別為台中「裕毛屋案」、「G5案」以及萬華「直興段」、中和「秀朗橋案」，合計總銷150億元，其中台中2案將在今年完銷。

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