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鑫龍騰配息3.2元創新高　董座罕吐心聲：資金都流向科技股

▲▼ 鑫龍騰,股東會 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鑫龍騰開發（3188）董事長黃學藤27日在股東會罕抱怨，營建等傳統產業即使獲利穩健，股價卻相對沒有表現。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「產業發展不合理，所有資金都流向科技股。」鑫龍騰開發（3188）董事長黃學藤27日在股東會罕抱怨，營建等傳統產業即使獲利穩健，股價卻相對沒有表現。總經理黃勁嘉透露，儘管房市冷清，去年受惠2案完工交屋，全年營收26.96億元、股利3.19元同步創下歷史新高。

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去年房市買氣降溫之際，鑫龍騰仍逆勢繳出歷史最佳成績。股東會通過去年盈餘分配案，每股配發現金股利3.2元，較前一年1.8元大幅提升。公司去年營收26.96億元，較前一年度15.04億元成長近8成，稅後淨利7.55億元，每股純益（EPS）4.05元，營收與獲利同步創下歷史新高。

鑫龍騰27日股價微幅下跌在22.9元，黃學藤27日在股東會後罕見抱怨，近年AI、半導體題材帶動科技股大漲，不少資金持續流向股市，他觀察，目前市場資金明顯往科技產業集中，建設及傳統等產業相對保守，股價也無法反映。

▲▼ 鑫龍騰,股東會 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鑫龍騰開發總經理黃勁嘉透露，對公司營運仍維持審慎樂觀，今年營運有望維持高檔水準。（圖／記者張雅雲攝）

黃學藤分析，除了資金排擠效應外，營建業近年還面臨土方成本大幅上漲壓力，以地下室開挖為例，過去成本約1500萬元，如今在合法流向管理、土資場費用及清運成本增加下，支出已經逼近1億元，對開發成本造成明顯衝擊。

對下半年的房市發展，黃勁嘉分析，地方性選舉不至於影響央行信用管制方向，「畢竟這是央行政策」，不會成為政策鬆綁的關鍵因素。而市場買氣轉弱後，代銷生態也跟著改變。

黃勁嘉說：「過去房市熱絡時，多家代銷公司競相爭取，如今接案態度轉趨保守，甚至開始挑案，部分位於蛋白區或區位條件較弱的個案，代銷業者都不一定願意承接。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲鑫龍騰近年營收與股利。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

儘管市場氛圍不若前幾年熱絡，黃勁嘉對公司營運仍維持審慎樂觀。他表示，今年營運有望維持高檔水準，甚至較去年再成長一些，不過仍需觀察下半年市場變化。

至於推案規劃，鑫龍騰預計下半年推出鳳山新案「鑫美」，基地位於原全美餐廳舊址。此外，科工案及北門二期也將陸續動工，持續充實未來案源。公司目前成屋銷售個案包括鼓山區「鑫巨蛋Ⅱ」、左營區「鑫悅」及三民區「鑫天地Ⅱ」，預售市場則有左營區「鑫天際」及岡山區「鑫首席」持續銷售中。

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關鍵字：房市冷清營建成本鑫龍騰股東會股價台積電科技股土方

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