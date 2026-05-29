左營宵夜一條街變天！　整排攤商掛搬家布條曝「地主收回」

▲左營富國路、明華路口的一整排攤販，即將全部搬遷。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

左營宵夜版圖要變天了！富國路、明華路口的一整排攤販，包含滷味、臭豆腐、鹹水雞等熟面孔，開始陸續掛出布條透露即將搬家，攤商透露：「只做到5月底將陸續撤離，原因是地主收回。」引發在地人哀號：「以後要去哪裡買宵夜。」

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富國路商圈位於左營區，是北高雄相當熱鬧的生活商圈。富國路、明華路口的整排攤販，包括有飲料店、虱目魚丸冬粉、臭豆腐、鹹水雞、烤肉等多家知名宵夜美食。1樓店面有小酒館、滷味、漫畫店等老店，2樓則是教會，日前突傳出整棟租客都即將搬家的消息。

▲左營富國路、明華路口的整棟店面陸續拆除，連2樓教會都已搬家。（圖／記者張雅雲攝）

有攤商透露，整排攤商跟全棟店面只能到5月底，就要陸續撤離，原因是地主要收回店面，大家只能重新在附近找新點。而漫畫店也貼出公告指出「因租約到期搬家。」不少在地人直呼：「難過，以後這排沒宵夜可買了！」

據查，該店面實登均無成交、租賃紀錄。基地位於左營區新庄段12小段，地坪約254坪，屋主為自然人已持有約38年。

住商不動產高雄民族大順加盟店店長張政德表示，富國路、明華路一帶屬於北高雄成熟生活商圈，住宅密度高，店面需求穩定。依附近土地成交行情推估，目前區域地價約每坪130~150萬元，換算整塊土地市值約3.3億~3.8億元。

▲富國路店面、攤商撤出小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

張政德指出，富國路沿線屬於在地人日常消費型商圈，過去靠餐飲、小吃、生活服務業支撐穩定人潮。不過近年北高雄土地價值墊高，地主對土地收益期待也隨之提高，若基地條件完整、臨路性佳，單純分租給攤商或小型店家的租金效益，未必能完全反映土地本身價值。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，該商圈店面租金依面積、面寬、位置及使用型態不同，每坪月租約1000~3000元不等，其中小坪數、臨路條件佳或具餐飲效益的店面，單坪租金表現會較高；若為大面積整棟或整排出租，則會回到總租金、可分租效益與承租方規劃來評估。

陳揚智說，「近年明誠路、富國路周邊租金已有2~3成漲幅，隨土地與店面持有成本提高，未來店家能否留下，關鍵不只在有沒有人潮，也要看營業坪效能否負擔租金。」

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