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Q1預售交易失血暴跌31％　最慘都會區買氣腰斬

▲▼ 高雄新市鎮,楠梓,橋頭,台積電,看屋,看屋照 。（圖／記者張雅雲攝）

▲Ｑ1預售交易量持續低迷，全台僅7183件，年減31%。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

Ｑ1預售交易量持續低迷，全台僅7183件，年減31%，其中以台中、高雄最慘。而新竹地區年減不到2成最穩，且價格年增超過1成。專家表示，新竹精華地段土地釋出有限，即使整體預售市場交易量減，建商也難有讓價空間。

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」　房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

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永慶房產集團統計全台與七都預售屋的交易量、平均單價的數據，Q1全台預售交易僅7183件，較去年同期1萬506件，量縮超過3成。若細觀到七大都會區，高雄、台中預售表現低迷，量縮幅度皆達4成。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析：「台中、高雄先前預售屋房價漲幅過猛，且目前房價仍處高檔有關，使購屋族多保守觀望。此外，近年來這兩區的預售屋推案量龐大，當前以自住買盤為主的市場下，需時間消化既有庫存，預售屋買氣自然也受到不小的衝擊。」

▲▼ 七都Ｑ1 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲▼ 七都Ｑ1預售交易量與價格統計。（AI協作圖／資料來源：永慶房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

▲▼ 七都Ｑ1 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

至於在七大都會區中，新竹縣市預售市場季減幅與年減幅都在2成以內，量縮相對和緩。

陳金萍表示：「該區受惠於科學園區效益，擁有高收入的半導體與高科技產業聚落，因此帶動許多高薪族群的移入，也帶來穩定且具購買力的自住需求。」

而新竹縣市的預售屋不僅買氣有支撐，預售屋單價也持續上漲。陳金萍指出：「新竹的核心區土地供給有限，尤其像竹北高鐵特區、關埔重劃區等熱門區域，因土地釋出有限、建商推案成本高，即使整體預售市場交易量減，建商也難有讓價空間。」

《住展雜誌》發言人陳炳辰表示：「經過這近兩年的沈澱，過去投資氣氛最暢旺的新竹地區，買盤也回歸剛需，而這波股市大後，不少竹科新貴們賺飽飽，也會有部分資金進行剛性需求的換屋行為。」

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關鍵字：預售交易量房市永慶房價

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