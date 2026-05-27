台中49條綠園道自帶身價　最新一條房價站上6字頭

▲台中市共有49條園道，最新一條即將成行的園道，則是坐落14期的「榮德綠園道」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市共有49條園道，其中包含七期最知名的「夏綠地園道」周邊房價已突破百萬元，最新一條即將成行的園道，則是坐落14期的「榮德綠園道」，周邊房價站穩已6字頭，園道第一排，也為品牌建商插旗的重要指標。

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據統計，台中市人均綠地面積高達9.46公頃，根據《2025台中美樂地指引手冊》統計，全市共有49條園道，多半圍繞著成熟市區發展。

在眾多園道中，新興重劃區14期敦和段的「榮德園道」從後庄北路一路道四平路，全長約1.6公里、寬度40米，與周邊學校預定地到衛道中學，串聯形成廣闊綠帶，緊鄰中清路商圈，兼具重劃區的與生活機能，成為近年備受矚目的宜居區域之一。





▲現代購屋族愈來愈重視居住環境與生活品質，除大型公園外，兼具休閒氛圍與日常機能的綠園道，也成為市場熱門條件。（圖／記者陳筱惠攝）

看好區域發展，豐穀建設歷時10年，整合榮德園道首排約1410坪角地，將推出新案「豐穀耘四季」。全案規劃26~41坪、2~3房產品。豐穀建設業務協理王大睿表示：「選址榮德園道首排，正是看中周邊文中小、公園預定地等約3萬坪綠意，以及稀有的大棟距條件，希望打造能與自然共生的住宅產品。」

除14期外，北區育德園道同樣是品牌建商推案熱區。育德園道全長約2公里，周邊涵蓋科博館、植物園與中正公園，生活機能成熟。達麗建設推出的「達麗冶翠」，規劃2~4房產品，實價登錄最高單價已達63萬元。

台灣房屋信實崇德店店長明而康表示：「低密度住宅區擁有大片綠地，但多數土地使用分區為住1及住1-1，大多是用來規劃透天型產品，除非基地夠大才有辦法拉高成大樓。雖然低密度住宅區環境條件佳，但開發強度相對受限，商業機能成熟速度通常較慢，短期內生活便利性未必能與成熟市區相比。」

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