六都房價首見年減訊號　台中跌6.65%最慘

▲實際數據證實，疫情後連年攀高的台灣房價，去年第4季六都都出現首度年減訊號。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

數據證實房價出現首度年減訊號。2025年第4季全國房價指數年減3.62%，北部跌幅相對溫和，台中、高雄、台南跌幅達4%至逾6%。信義房屋專家表示，符合政府引導房市軟著陸的政策預期。

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2025年第4季全國整體房價指數年減3.62%，若以區域來看，跌幅最大的是台中市，年減6.65%，高雄市年減4.91%，台南市也是年減4.23%，桃園市則年減2.18%，雙北相對跌幅溫和，北市年減0.04%大致持平，新北市年減1.61%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「疫情過後房價上漲主要受到通膨、造價大漲與科技業投資多重題材帶動，北部相對沒有科技業投資題材加持，房價漲幅相對少一些。」

因此在第七波選擇性信用管制後，中南部地區房價漲升速度快且幅度大，在政策抑制之下，房價出現高檔回落跡象。

▲2025年第四季的房價指數轉為房價高檔修正，年減幅度達3.62%。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

曾敬德指出：「通常政策上路第一年房市修正幅度較大，包括去年交易量大幅量縮，房價也出現修正，不過後續跌勢應該會慢慢收斂，符合政策期待房市軟著陸的表現。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「台中房價修正幅度居六都之冠，主要與過去幾年新興重劃區，如14期、水湳、機捷特區等地，在科技題材、捷運建設與人口移入預期帶動下，預售市場單價快速墊高，不少區域短時間內漲幅甚至翻倍。」

白洪章說：「但隨著央行信用管制、銀行限貸與市場買氣降溫，投資買盤率先退場，高總價產品與高槓桿族群壓力浮現，使台中成為本波價格修正最明顯的區域。」不過他也認為，台中具備人口紅利、產業投資與重大建設支撐，整體仍屬中長期基本面穩健，現階段較像市場回歸理性後的價格整理期。

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