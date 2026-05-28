不等「第一大」！　烏日首座複合式商城「吸百間業者朝聖」

▲目前已正式完成各項工程並取得使用執照的「F PLAZA」，預計最快聖誕節檔期就正式投入營運。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於烏日高鐵特區的「D-ONE 第一大天地」目前正如火如荼興建中，不過看準烏日移入人口眾多，由富旺國際開發打造的首座大型複合式生活商城「F PLAZA」，舉辦招商說明會，吸引百家業者朝聖，更有業者不等了，現場直接簽約。

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目前已正式完成各項工程並取得使用執照的「F PLAZA」，預計最快聖誕節檔期就正式投入營運。富旺國際董事長林宗毅表示：「近年來，台中高鐵特區持續吸引大量人口移入，自2014年起至今新建住宅就有2萬戶、74全線通車、高鐵運量來到2500萬人次，但烏日區域內始終缺少一座真正貼近日常需求的生活型商場。」

「F PLAZA」舉辦招商說明會，吸引百間業者參與，其中涵括餐飲、休閒、家居零售、娛樂，如湯姆熊歡樂世界、LG、城市家居、一風堂、森森燒肉、丸龜等，據了解也有業者直接不等了，當場締約。

不過，面對「第一大」來勢洶洶，兩座商場距離相當接近，林宗毅說：「定調定位完全不同， F PLAZA打造街邊休閒式商場，就像是大賣場與全聯的概念，我們是以『日常便利、輕鬆消費、生活休閒』為核心概念出發。」

▲位於烏日高鐵特區的「D-ONE 第一大天地」目前正如火如荼興建中。（圖／記者陳筱惠攝）

「F PLAZA」全案總面積近5429坪，全區採一樓平面式街邊店規劃，共設有26個店面單元，單店坪數約50至455坪，租金部分則是推出首年單坪1350元吸引業者，整體單坪租金為2200元。全案完整營運後預計每年將替富旺創造4000萬元產值。

富有百貨招商經驗的業者洪萌宗表示：「該地點緊鄰高鐵台中站、台鐵新烏日站與捷運綠線，擁有三鐵共構優勢，同時快速串聯國道一號、國道三號與74快速道路，除可吸引台中市民眾，彰化、南投等中部生活圈、高鐵商務旅客的消費者也是準輻射範圍。」

洪萌宗分析：「街邊型商場具備停車便利、動線直覺與低壓力消費等優勢，符合中部消費者習慣，加上全區採低樓層規劃，也有利於提升店家坪效與來客停留時間。」

▲「F PLAZA」舉辦招商說明會，富旺國際董事長林宗毅（左）、總經理林祐任（右）聯手吸引百間業者參與，其中涵括餐飲、休閒、家居零售、娛樂。（圖／記者陳筱惠攝）

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