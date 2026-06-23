友人賣掉4千萬房！一問「打算進股市」他傻眼：為20%值得嗎

▲原PO友人把房子賣了。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，朋友前幾年新青安正熱時，在台北買了一間4千多萬元的房子，最近卻突然脫手，扣掉成本後只小賺80萬元。對方透露，因為最近有資金需求，加上看好股市後市，因此決定「賣房進股市」。原PO聽完相當震驚，「房子賣掉身家All in進去股市，為了那20%，這樣真的是好決策嗎？」貼文曝光引發熱議。

原PO在PTT的home-sale板以「這個時機點賣房買股是好決策嗎？」為題發文表示，朋友在前年新青安熱潮期間，於台北購入一間總價4千多萬元的房子，沒想到最近居然決定出售，而且賣價只比當初購入時多了80萬元。他透露，朋友說最近有些事情需要用錢，加上看好股市，因此乾脆賣房進場投資股票。

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原PO則認為，現在這個時間點才賣房買股有點太冒險，「現在給你漲到5萬點好了，也才20%」，質疑把整間房子賣掉、幾乎等於All in股市，只為了賺那20%報酬，到底算不算好決策。

貼文一出引發兩派熱論，不少網友認為股票後續漲幅可能不只如此，「那是買大盤才20%…」、「如果他已經看到會漲到6萬、7萬、8萬呢？」「台積電2030年EPS 250元，股價至少5000，你覺得呢」、「人家看到10萬點去了」、「指數漲20%，股票都不知道翻幾輪去了，到底懂還不懂。」

另外，也有人認為其實沒必要直接賣房，「貸款就好了，賣什麼房」、「幹嘛賣？去增貸就好了啊」、「不過我覺得增貸就好了。」還有人直言，「現在都遲了，房晚賣了，股晚買了」、「今年房價是未來的最低點。」