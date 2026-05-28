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多起債務纏身　「漁業大亨家族」美術館豪宅近2億拍出

▲▼ 美術之星,中山國小 。（圖／記者張雅雲攝）

▲漁業界重量級「裕祐漁業」家族持有的美術館特區豪宅，因「清償票款」遭強制執行，2戶景觀宅27日二拍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

漁業界重量級「裕祐漁業」陳家，向來是高雄低調的大船東家族，家族持有的美術館特區豪宅，因「清償票款」遭強制執行，2戶高樓層景觀戶同步流入法拍市場。27日二拍時全數拍出，次高樓更出現3組人馬搶標，最終由自然人以9996.8899萬元得標。

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1986年成立的裕祐漁業，以遠洋漁撈及水產貿易為核心，向來是高雄低調船東家族，陳家在南台灣漁業界具一定影響力。近期因「清償票款」遭強制執行，家族持有的美術館特區豪宅，2戶高樓層景觀戶同步流入法拍市場。

根據司法院裁判書查詢系統，裕祐漁業涉及多筆債務判決，相關案件涵蓋抵押權實行聲請等，累計設定金額已超過3億元。且該公司2024~2025年間仍有多起債務相關訴訟，包括貨款、油款、承攬報酬及借款等爭議，顯示資金周轉壓力持續升高。

依台灣金服拍賣資料顯示，其中1戶位於26樓次高樓，坪數269.9坪，一拍底價1億1100萬元，以流標收場，二拍27日開標，底價8880萬元，出現3人搶標，最後由自然人以總價9996.8899萬元拍定，較底價加價約1116.8899萬元，溢價12.5%。

另1戶位於23樓，坪數272.1坪，底價8797萬元，27日二拍僅1組自然人出價，加價1032萬元，以9829萬元得標。

▲▼ 美術之星,中山國小 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該大樓正對明星學校中山國小，是美術館特區指標豪宅。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰指出，美術館特區有佔地41公頃的內惟埤文化園區，並有高雄市立美術館，藝文氣息相當發達，也是高雄傳統豪宅聚落，對高端客群具備一定的吸引力。

該大樓屋齡18年，正對明星學校中山國小，是美術館特區指標豪宅，釋出量也不多，近2年均無成交紀錄，最高價為2015年的次頂樓，單價達48.63 萬元。

住商不動產高雄美術館加盟店店東莊宗穎表示，美術館特區目前屋齡約20年、百坪以上豪宅，單價大多落在每坪38~40萬元；若是70~90坪中坪數產品，因總價帶較容易入手，單價反而可拉高至40~43萬元。

莊宗穎分析，該社區釋出量向來不多，住戶多屬非富即貴的高資產族群，加上具品牌效應，因此即使屋齡已近20年，價格仍具一定支撐力，此次法拍成交價格也算符合區域中古豪宅行情。

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關鍵字：法拍豪宅高雄美術館裕祐漁業漁業美術館特區

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