高雄「老宅延壽補助」上路　30年老屋即日起可申請

▲高雄市開放申請「老宅延壽補助」，30年以上老屋都有機會申請。（圖／記者許宥孺攝）



記者董美琪／綜合報導

高雄市政府工務局指出，內政部推出「老宅延壽補助計畫」，針對屋齡超過30年的住宅提供修繕經費補助，涵蓋4至6樓公寓及6樓以下透天厝。高雄市自即日起開放申請，受理至8月21日截止，符合資格的民眾可提出申請。

高雄市工務局長楊欽富表示，台灣已進入超高齡社會，老舊住宅數量持續增加，若缺乏定期維護，恐提高居住安全風險。為改善民眾居住品質，內政部推動「老宅延壽補助計畫」，協助住戶進行建物修繕與安全改善。

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工務局透過新聞稿說明，此次補助項目涵蓋外牆整修、屋頂防水、老舊管線更新，以及增設無障礙設施等內容。只要建築物屋齡達30年以上，並持有使用執照，或經工務局認定為合法建物的4至6樓公寓、6樓以下透天住宅，都可提出申請。

工務局表示，本次採「統一收件、集中審查」方式辦理，受理期間內送件者，將先進行資料完整性檢核，待截止後再進入實質審查程序。實際補助內容與金額，將依個案現況、修繕需求及調查結果進行評估核定。

此外，補助案件將依6項評分條件排定優先順序，包括住戶中有高齡者或弱勢族群、建物外牆出現磁磚剝落、規劃設置屋頂或立面太陽能光電設備，以及配合包租代管社會住宅等情形，皆可獲得加分。

工務局也將成立專業輔導團隊，協助民眾了解申請流程、準備相關文件。詳細補助辦法及申請資料，可至高雄市政府工務局建築管理處網站查詢下載。