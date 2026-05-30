曾豪捐20億給臺大醫院！　信義計畫區神秘大地主曝光

記者項瀚／台北報導

信義計畫區開發飽和，觀察信義路五段上2塊最精華的停車場土地，一塊由富邦整合中，近期才以每坪980萬元持續整合；另一塊是101大樓對面、元利四季酒店旁的1666坪土地，亨通集團持有約一半，而這公司超狂背景曝光，曾大手筆捐20億元給臺大醫院。

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▲101大樓對面、元利四季酒店旁的1666坪土地，亨通集團持有約一半。（圖／記者項瀚攝）

信義計畫區寸土寸金，開發飽和，但在地段最精華的信義路五段上，還有2塊大面積素地，也是未開發土地中價值最高的2塊，目前皆作為停車場使用。

一塊位於元利四季酒店隔壁，屬信義路五段、松智路、松勤街角地，該土地分成兩座停車場，共由5筆地號組成，土地面積合計達1666坪，但產權有些複雜。

其中800坪土地、約一半的土地由亨通機械集團持有，分別用了亨通機械、亨國股份、亨通國際開發、亨通資產等公司持有。

經查，亨通機械「隱形冠軍」超狂背景曝光，成立超過70年，以桃園大溪為大本營，主要從事汽機車碟式與鼓式煞車片、自行車(MTB)液壓碟煞製造、精密機械加工等等，也是愛爾蘭商速聯自行車(MTB)液壓煞車碟全球唯一供應商，近年更成立精密製造中心，進入AI 智能領域，

此外，亨通機械集團創辦人曾再抱在2021年開始，以每年4億元、5年共捐贈20億元予臺大醫院，用以發展包括細胞治療、基因治療及再生醫療等先進醫療技術。

而另外800多坪土地產權則相對複雜，共有19位自然人持有。據不具名的土開說法：「這塊土地曾有地主有釋出意願，也有大財團有意收購，但就是卡在所有權人多、整合可能曠日費時，難以成案。」

他表示：「隨不同的開發規模、整合進度的不同，這片土地地價也有差很多，若用最保守估計每坪800萬元計算，換算總價值高達133億元，而亨通至少握有64億元土地資產。」

▲信義計畫區另一塊精華土地是D1街廓，過去被稱為「最貴菜園」，富邦集團已整合到尾聲。（圖／記者項瀚攝）

信義計畫區另一塊精華土地是D1街廓，過去被稱為「最貴菜園」，之前還曾變身為運動品牌籃球場，話題滿滿。這塊土地由17筆地號組成，面積約2545坪，富邦進場整合多年，一直到今年初才以約14.8億元吃下151坪，換算單價已飆到980萬元。

這塊土地，富邦已取得近9成產權，17筆地號中僅有39-9地號、約324.86坪的土地所有權人查不出與富邦蔡家有關係。經查謄本，39-9地號共有11位持有人，包含10位自然人以及永業資產公司，與信義區豪宅始祖贊泰建設有關。

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