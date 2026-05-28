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尹衍樑離世　千金尹崇恩今晨發文：謝謝您努力活過

▲▼永安聯合會計師事務所會計師及潤泰精密材料董事尹崇恩（尹衍樑女兒）新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲永安聯合會計師事務所會計師及潤泰精密材料董事尹崇恩。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／綜合報導

潤泰集團總裁尹衍樑於本月26日凌晨逝世，千金尹崇恩今早在個人臉書專頁留下對父親的思念。

以下為尹崇恩臉書全文：

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［有些牽掛，從此停在未讀 ］

這幾天，腦海裡一直浮現很多很小、很日常的畫面。
不是外界熟悉的總裁、董事長、企業家，而是一個總是很忙，卻始終把家放在心裡的人。
很多人敬重您，是因為您的成就。
但對我們而言，更深的記憶，其實是您那種不輕易說出口的責任感。
您不太談辛苦。
很多事情，總是一個人默默扛著。
即使身體不好，也總說「沒事」、「再等等」。
直到最後，您最放不下的，依然不是自己，而是身邊的人、公司的同仁，還有許多您牽掛了一輩子的事。
從小到大，您很少用大道理教我們。
但您的一生，其實就是最深的身教。
教我們什麼叫承擔。
什麼叫信用。
什麼叫即使在風雨裡，也不要失去對人的善意。
這幾天，會有很多人來致意、懷念您。
我們才更深刻地知道，您留下的不只是事業，而是許多人生命中的溫暖與依靠。
爸爸，謝謝您。
謝謝您努力活過。
努力愛過。
也努力撐起過很多人的人生。
我一直以為，還有時間。
還有時間讓您看見，我們慢慢成為您希望我們成為的樣子。
即便未必那麼完美，還有很多地方讓您放心不下。
您最喜歡聽見別人稱讚自己孩子 。
每一次聽見這樣的話，您嘴上不一定說什麼，但我們都知道，您其實很得意，也很驕傲。
我們原本以為，還有更多時間，可以讓您再多放心一點、再多驕傲一點。
沒有想到，您會這麼突然地離開。
現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。
爸爸，謝謝您。
請您安心。
媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。
也謝謝這段時間所有關心與陪伴我們的人。
若未能即時一一回覆，還請見諒。

▲▼尹崇恩發文。（圖／記者詹宜軒攝）

▲尹崇恩今早臉書發文。（圖／翻攝尹崇恩臉書專頁）

關鍵字：尹衍樑尹崇恩潤泰

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