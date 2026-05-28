連12年淨遷入！　安平登全市「人口成長王」房價卻倒跌

▲南部長期被視為人口外流重災區，台南人口竟然連3年「正成長」，安平區去年淨遷入1143人，奪下全市「成長王」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南部長期被視為人口外流重災區，台南人口竟然連3年「正成長」！根據房仲統計，安平區去年淨遷入1143人，奪下全市「成長王」，房價卻微跌0.8%，出現「人一直搬進來，房價卻沒跟著漲」的反差。

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」 房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

[廣告]請繼續往下閱讀...

據台南市民政局統計，2025年人口社會增加率達2.32‰，已連續3年呈現人口淨遷入正成長。其中，安平區以淨遷入1143人、社會增加率16.15‰，成為全市人口成長王，善化區與歸仁區則分居二、三名。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，社會增加率可視為觀察區域人口吸引力的重要指標，代表當地在就業、交通、生活機能與房市發展上具備一定優勢，能持續吸引外來人口遷入設籍。

她指出，安平區因坐擁市政特區，生活與商業機能成熟，加上五期、國平重劃區近年新案供給熱絡，長期都是台南熱門購屋區。去年超過6成遷入人口來自台南市內移居，顯示區域以在地換屋需求最強，不但連2年蟬聯全市社會增加率冠軍，更已連續12年維持人口淨遷入正成長。

至於善化與歸仁，則明顯受惠科技產業與重大建設效應，外來人口移入相當鮮明。

▲2025年台南淨遷入人口成長Top3。資料來源：台南市民政局/內政部實價登錄、台灣房屋集團趨勢中心。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

不過，人口增加卻不代表一定帶動房價上漲。根據台灣房屋集團統計實登資料，去年淨遷入的安平、善化房價皆出現小幅修正，安平中古屋均價每坪25萬元，年跌0.8%。

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，安平、善化雖有人口淨遷入支撐，但若短期新案供給量大、中古屋主讓價意願升高，房價仍可能出現修正，「反而像東區這類成熟生活圈，即使人口小外流，但因市中心土地稀缺，又有明星學區與完善機能支撐，反而房價出現微幅上揚。」

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」 房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3