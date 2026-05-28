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全民炒股「抽乾房市」　專家示警股房雙崩：一次痛10年

記者柯沛辰／綜合報導

台股一路創高，昨（27日）來到44818.25點再刷新紀錄。房市趨勢專家、吉家網董事長李同榮在《地產詹哥老實說》節目中示警，台股一路狂飆已出現「四貸同堂」現象，但資金過度集中單一市場，從歷史經驗來看，「股房雙崩」並不是不可能。

年輕人「四貸同堂」　房市流動性被抽乾

李同榮表示，許多年輕人利用銀行政策便利性多層次借貸，房貸、房屋增貸、股票融資，加上車貸、信貸同步堆疊，「四貸同堂」全部All in台股，而政府、銀行變相鼓勵資金從房市槓桿流往股市，讓房市流動性被快速抽乾。

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回顧民國79年股房雙崩　台灣歷經10年休息期

李同榮回顧，民國78年時房市下來，隔年股市隨即從12682點崩落，因為民國79年前，股票跟房市幾乎是同步的，所以股市強的時候，大家賺的錢又流入房市，房市賺了錢，又回過頭來去投資股市，成為資金快速流動的一種循環，最來政府出手整頓金融，股房雙崩，台灣才進入整整10年的休息期。

▲▼美股4大指數全面收漲，台股在美伊還有機會發動新一輪談判及亞股走揚下，隨之大漲至37216.37點再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股不斷創高，全民瘋炒股。（圖／記者湯興漢攝）

示警股市接近九分滿　別以為崩盤資金就會流回房市

李同榮認為，現在股市已經接近九分滿，該是獲利了結的時候，因為後續一旦修正，力道不可小覷，但年輕人沒經歷過那段、沒受傷過，他身為過來人要提醒大家：不要以為股市崩盤資金就會流到房市，因為房市資金也全卡在股市，難以接棒撐盤，將引發股房雙崩的連鎖效應。

李同榮舉例，現在年輕人有200、400萬自備款，本來要買房子，但可能會想反正現在房市不怎麼樣，若暫時把第一桶金投入股市去賺第二桶金，就可以買更好的房子，「大家心裡都這樣想，所以大家就都去衝浪了」，但這樣就有股市過熱的風險，何況現在已經連小學生都在瘋買股，這是一個訊號。

▲▼ 台中豪宅,台中房市,台中鳥瞰,七期鳥瞰,7期鳥瞰,台中房產,七期豪宅,台中七期,7期豪宅,七期房市,台中七期鳥瞰 。（圖／記者張菱育攝）

▲房市不被看好，年輕人資金大多All in股市 。（圖／資料照）

房市門檻高　台股瘋漲營造「全民皆贏」

至於明明央行在打房，但理財型房貸、信貸卻相對活絡，是不是變相開後門，鼓勵大家拿房子去炒股？對此，李同榮解答，房子是一種高額的千萬投資，但股市門檻低，1000元就能入場，而且瘋漲看起來是「全民皆贏」，只要不崩下來就「無人受傷」，如今選舉年到了，政府重視年輕人買不起房的民怨，自然是會半鼓勵，加上現在銀行競爭，恨不得資金來自己這裡，因此競相願意提供增貸。

籲政府適度放鬆房市政策　避免資金集中單一市場

為此，他呼籲政府應關注炒作問題、適時放鬆房市政策，尤其是第二戶貸款，讓現金流動性是均衡的，而非集中在單一市場，否則這對台灣會是很嚴重的問題，畢竟現在一天股市交易量1兆以上，但一年房地產預售市場的交易量都不到1兆，成屋市場交易量半年才差不多1兆。

預測剛需資金下半年回流房市　但房價不會全面反彈

李同榮相信，政府近期應會稍加出手，否則股市無法一路衝到選舉前，國安基金也沒那麼多子彈，所以6、7月股市應該會稍作休息，直到9、10月選前才有力氣再拉一波。

李同榮直言，現在房市在下修，很多資金都All in在股市，如果股市正常向下修正，剛需資金慢慢回流房市，自然對房市有幫助，預測下半年第三第四季，房市交易量會有起色，但即便剛需資金回流，房價也只是跌幅縮小，不會到馬上全面性反彈。

關鍵字：地產詹哥老實說房市股市四貸同堂李同榮

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