工班搶不贏科技廠　皇普董座自嘲「小媳婦」認：暫緩開工

▲「營建成本高，缺工情況嚴峻，都被公共工程、科技廠搶走，我們就像小媳婦一樣。」皇普建設董事長蘇永平打趣地說。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「營建成本高，缺工情況嚴峻，都被公共工程、科技廠搶走，我們就像小媳婦一樣。」皇普建設董事長蘇永平打趣地說。皇普召開股東會，該公司去年獲利爆發創新高，通過配發1.5元現金股利+1.5元股票股利，合計3元也創新高。

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皇普建設董事長蘇永平表示：「當前營建成本仍高，且本來說想房市景氣不好，工會比較好找，但還是被科技廠、公共工程搶走，缺工狀況嚴峻，房價實在難降。」

面對缺工困境，蘇永平表示：「科技廠發包工班價格高，我們很難發得出去，我們就像小媳婦一樣，而公司現在也走暫緩開工的策略。」

蘇永平表示：「皇普一直以來傾向邊建邊售，等相關成本比較確定了之後，再推出，今年公司將推出4大案，包括蘆竹MOMA二期、鶯歌國家藝術館、桃園富國段、台中敦和案，都已開工。」

不過皇普強調：「雖然公司暫緩開工，但未來仍會隨市場狀況彈性調整，此外若房市景氣好轉，公司也會不排除在開工前推出預售搶市。」

▲皇普今（28）日召開股東會，去年營收122.8億元、年增130。（圖／記者項瀚攝）

皇普今（28）日召開股東會，去年營收122.8億元、年增130%，歸屬母公司淨利15.3億元、年增18%，EPS（每股純益）3.65元，創下歷史新高。會中通過配發1.5元現金股利+1.5元股票股利。

皇普去年營收爆發，主要來自於總銷93億元台中「皇普莊園」、26億元高雄「摩天100」，以及部分中壢「園首之道」餘屋銷售。

展望今年，皇普將有總銷38億元蘆竹「皇普LaVie」以及47億元蘆竹「MOMA一期」。土地庫存方面擁8000多坪，長線來看推案量無虞。

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