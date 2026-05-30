素地絕跡逼出百萬地價　科博特區成「危老都更」一級戰場

▲在蛋黃區開發飽和的科博特區素地絕跡，但科博特區去年仍繳出逾200筆成交的亮眼成績。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

1坪百萬也要搶！在蛋黃區開發飽和的科博特區素地絕跡，但科博特區去年仍繳出逾200筆成交的亮眼成績，且更是台中市中心少見平均成交總價能穩定壓在3000萬以上的區域，專家認為過去豪宅鐵三角區域，在此波房市動盪下，反而出現抗跌支撐。

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」 房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中豪宅鐵三角由七期、單元二、科博特區草悟道組成，其中科博特區發展最早，因開發已趨近飽和、素地極其稀缺，近年開發商要搶進只能仰賴危老都更整合。

由於素地稀缺，包含麗晨建設「忠明路案」、鼎泰建設「鼎泰上城」等危老整合案已陸續進場插旗；其中更有北部建商投入逾5.5億元整合老舊透天，取得面積約342坪商三用地，換算購地單價已突破百萬大關。

▲由於素地稀缺，包含麗晨建設「忠明路案」、鼎泰建設「鼎泰上城」等危老整合案已陸續進場插旗。（圖／記者陳筱惠攝）

目前科博特區內新屋、預售市場總價超過3000萬元的交易，由長安、勤美、忠泰三大指標品牌包辦，科博特區指標案「長安大序」，規劃3～4房，主力產品總價落於3000萬至3800萬元之間，該案擁有草悟道串聯從國美館至科博館整體近7萬坪綠帶。

長安建設總經理陳光柏指出：「觀察台中房市，科博特區是平均成交總價能穩定跨越3000萬元門檻的區域，買方對於產品規劃的要求自然較高，相對抵禦景氣波動，過去在科博特區沿線我們有5座社區，都在二手市場以極低的釋出率聞名，甚至多年來數個社區皆零掛售，可見在此處『住進來就不會搬』」

春耕不動產總經理張維良分析：「相較於新興重劃區供給量大、價格易隨景氣起伏，成熟蛋黃區雖然整併時間較長，但因開發時程、貸款、土建融成數的優勢，不少開發發商目前釋出極高意願，土地價格也因建物補償、地目以及時程獎勵相較過去抬高不少，以科博特區沿線來說百萬元已是基本款。」

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」 房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3