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「打房效果百分之一千」　隆大董座無奈：1周能賣2戶就開心

記者張雅雲／高雄報導

「打炒房我雙手贊成，但效果已經百分之一千，政策是不是該調整？」隆大（5519）董事長陳武聰28日火力全開，直言目前房市不是沒有需求，而是信用管制、囤房稅與豪宅限貸門檻3大因素讓市場動彈不得，「現在建商一週能賣2、3戶就很開心。」

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▲▼ 隆大,股東會,陳又齊,陳武聰 。（圖／記者張雅雲攝）

▲隆大（5519）董事長陳武聰（右）28日火力全開，直言目前房市不是沒有需求，而是限貸、囤房稅與豪宅限貸門檻3大因素讓市場動彈不得。（圖／記者張雅雲攝）

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隆大去年營收54.52億元，創歷史次高，雖較前一年減少12.79%，不過受惠房地銷售狀況良好，全年獲利達10.91億元，每股盈餘（EPS）4.96元，較前一年度3.90元增加1.06元，股東會通過每股配發現金股利3.3元、股票股利0.5元，合計配發3.8元股利。

陳武聰表示，政府過去打炒房，他雙手贊成，但政策既然已經發揮效果，就應該適度調整。他直言，自己出道的早，投入房地產40多年，看過很多「毀滅性的反應」，因此隆大經營向來保守，尤其第七波信用管制後，公司在買地與推案上更加謹慎。

▲▼ 隆大,股東會,陳又齊,陳武聰 。（圖／記者張雅雲攝）

▲針對目前市場買氣，陳武聰(中)坦言，現在建商只要能成交就很開心，「1週賣2、3戶就很開心。」（圖／記者張雅雲攝）

他點名，目前最不合理的政策，包括豪宅限貸門檻與囤房稅。陳武聰表示，台北市豪宅門檻7000萬元、新北6000萬元，其他縣市卻只有4000萬元，「現在造價不斷提高，輕鬆跨過4000萬元門檻，貸款成數就被壓低，這沒道理。」豪宅限貸線標準應全台一致，其他縣市也提高到5000~6000萬元，

至於囤房稅，他也認為，建商拿到使用執照2年後稅率提高至4.8%，壓力相當沉重，「房子是賣不掉，建商不是要囤房。」他形容，若汽車賣不掉，不會被課「囤車稅」，政策有效果後，就應該重新檢討。

陳武聰也指出，央行雖已放寬第2戶換屋貸款，從1年延長到1年半、貸款成數從5成拉到6成，但對換屋族仍不夠，「至少要7成以上才比較正常。」他舉例，不少年輕夫妻原本住2房，孩子長大後想換3房，屬於合理剛性需求，卻因貸款受限卡住。

談到目前市場買氣，陳武聰坦言，現在建商只要能成交，「1週賣2、3戶就很開心。」不過他認為，市場仍有剛性需求，只是買方信心不足，加上父母輩普遍勸退年輕人，使購屋決策被延後。至於下半年房市，他認為，關鍵仍在政策是否釋出利多，若政策適度調整，市況有機會比現在好一些。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲隆大營建推案小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

推案部分，隆大營建副董事長陳又齊表示，今年主要銷售案包括「鳳凰天畝III」、「鳳凰Villa」、「鳳凰天畝V」、「閱鳳凰」、「鳳凰萃」及「鳳凰橋科ONE」等6大成屋案，原本合計可供銷售戶數約990戶、總銷約122億元，扣除已售出與入帳部分，截至今年5月底，仍有約60億元可供銷售，是今年主要營收來源。

此外，隆大目前另有楠梓高昌段、前金後金段、岡山大公段、鳳山埤頂南北基地及前鎮經貿段一期等6大興建中新案，總戶數776戶、總銷149億元，預計自2027年起陸續完工，初步規劃採先建後售模式。隆大也已得標高雄市苓雅區五權段公辦都更案，基地面積1044坪，預計投資55.67億元興建住宅大樓，預計2033年完工。

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」　房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

關鍵字：隆大房市政策限貸囤房稅豪宅限貸豪宅門檻剛性需求

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