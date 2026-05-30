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一表看信義區大地主　意外查出「大醫院」手握精華角地

記者項瀚／台北報導

盤點信義計畫區內素地停車場，地主各個大咖，包括富邦、華固、宏泰關係企業、「隱形冠軍」亨通等等。其中，位於松德路、松德路168巷的1500坪國有角地，管理者為臺北榮民總醫院，院方表示，將規劃為「臺北榮總信義院區」。

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▲▼ 信義區 。（圖／記者項瀚攝）

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▲松德路、松德路168巷的573坪角地，未來將變身為臺北榮總信義院區。（圖／記者項瀚攝）

信義計畫區已開發9成，但仍有素地，觀察區內共有8塊素地停車場，都能見到大咖身影。像是富邦持續整合占地2545坪的D1土地，目前已取得近9成；101大樓正對面的停車場有約一半產權由「隱形冠軍」亨通企業所有，該公司曾豪捐20億元給臺大醫院，實力雄厚。

另外，松德路、松德路168巷的1497坪角地，所有權人為中華民國，登記原因是有償撥用，且在今年3月完成登記，管理單位為臺北榮民總醫院。

北榮表示：「該土地原屬於國軍退除役官兵輔導委員會管理，輔導會為因應未來醫療業務需求，發展尖端醫療，遂將該地塊交由臺北榮總，作為『臺北榮總信義院區』規劃使用，主要用途為國際醫療、尖端健檢、東區民眾門診之用。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲信義計畫區內8塊素地停車場資料整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

此外，土地原料當然頗受建商關注。其中在豪宅「琢白」旁有兩座併在一起的停車場，合計規模近千坪，所有權人非常多，其中法人包括宏泰興建設、全順建設，其於全台地王宏泰集團有關。土開業者表示：「這塊實在非常難整合。」

開發計畫最明確的是松勇路53巷的500坪停車場角地，華固建設在今年3月才以30.6億元買下，換算土地單價約611萬元。華固建設總經理洪嘉昇表示：「該案正對超過3千坪的公園，地段佳，規劃80~100坪豪宅，總價約在2.5億元，預計明年推出。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「未來信義計畫區將有4棟大樓落成，包括全球頂級的四季酒店、台北天空塔也將引進百貨及國際級飯店；還有南山人壽的A21、A26開發案，前者預計2028年完工、後者則預計在2027年就會落成，主要都是作為商辦使用。」

黃舒衛表示：「信義計畫區為台北市最具門面、最頂級的商業區，許多外商企業進駐，而隨未來商辦供給再增加，針對僅剩的土地，若開發為符合當今層峰人士需求的豪宅，確實是選項之一，雖然富邦已有鴻禧都更案，但D1變身豪宅的可能性也存在。」

▲▼ 信義區 。（圖／記者項瀚攝）

▲信義計畫區為台北市最具門面、最頂級的商業區，未來還持續會有一線飯店品牌進駐。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」　房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

關鍵字：信義計畫區土地停車場榮總北榮信義院區建商

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