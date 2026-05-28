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5年4間飯店被交易！　「寶佳也參一咖」彰化旅宿業面淘汰潮

記者陳筱惠／台中報導

彰化市近年出現多筆旅宿業易主，從2020年「金色河畔汽車旅館」以逾3.5億元易主以來，包括「華皇大飯店」、「山水和風汽車旅館」，都接連轉售；曾開出13億元求售的「歐遊國際旅館彰化館」，也已過戶給寶佳機構。

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▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲彰化市近年多傳出汽旅出售訊息，買家有一半是建商。（圖／記者陳筱惠攝）

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實際觀察近年彰化縣旅宿業家數，10年前、2016年，彰化縣合法旅宿共計69間，房間數2189間，2025年上升至70間、房間數2420間，而2026年最新數據顯示，合法旅宿共回到69間，房間數2225間。

10年間還經過疫情洗禮，也催生出彰化市都更商機，包含位於彰化火車站前的「喬友大樓」，部分樓層當時為「百香果旅宿」卻在2021年發生震驚社會的旅館大火，造成4死慘劇。後續「喬友大樓」在縣府強制拆除後，由所有權人組成更新會推動「自辦都更」，未來將搖身一變為地上26層、地下4層的地標建築。

數據上看似相對穩定，主因在彰化市旅宿因轉手歇業的同時，也由新開幕的旅宿補上。其中，最具指標性的，為接手原「全台大飯店」的「承攜行旅彰化中正館」。另外，鹿港鎮及田中鎮，近年旅館、民宿一間接著一間開，也讓彰化縣各地的旅宿產業生態呈現消長不一的情況。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲有望最快開發的，反而是近期交易成功的「歐遊國際旅館彰化館」。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察這5年建商取得的旅宿，受到房市翻轉影響，皆未有進一步開發動作，有望最快開發的，反而是近期交易成功的「歐遊國際旅館彰化館」。

台灣房屋彰化大埔特許加盟店店東邱垂杜指出：「以最新一筆交易『歐遊國際旅館彰化館』來說，市區千坪以上完整基地相當罕見，規劃大面積華廈社區，產品力將相當突出。」

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「彰化市生活機能健全、房價相對台中來得平實，吸引外地建商前進彰化市獵地，然而彰化市區的素地供給有限，部分附帶高屋齡建物、具危老都更前景的中小型旅店，也被投資人相中，成為資金多元配置的選擇。」

也因彰化市沒有整體的重劃區規劃，土地供給不多，甚至彰化市中心還有過去遺留下來大片工業用地，2022年允將建設50億元取得的永安夜市，近期才與地方政府合作擴大都更規模，成功將工業用地變更成建地，將投資逾250億元。

彰化市許多早期設立的汽車旅館屋齡已步入中高齡，部分將跨過「危老重建」的30年門檻，一旦符合危老條例，便能額外爭取到建築容積獎勵，對建商而言直接轉化為可銷售的坪數，除了平抑了高漲的營建成本，更讓建商能擁有獲利落差。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲單一產權、地坪大、車流多的旅宿業，就會成為開發商首要目標。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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關鍵字：彰化旅宿都更商機房市發展鹿港住宿旅館大火

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