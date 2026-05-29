富旺國際推企業版居住正義　祭「超青安」前3年陪你一起繳房貸

▲上櫃建商富旺國際（6219）不等了！率先開出第一槍，主打「成屋安心買、利息建商貼！」的超青安專案。

圖、文／富旺國際提供

隨著2026年7月的腳步逼近，深受首購族依賴的「新青安」貸款政策即將迎來階段性退場，讓全台房市集體陷入一陣「政策空窗期」的焦慮潮。一向挺青年成家的上櫃建商富旺國際（6219）率先開出第一槍！

富旺國際（6219）大動作宣布拋出企業版居住正義方案，重磅推出限時限量的「超青安」專案，打出「建商陪你一起繳房貸」的暖心口號，用實質的企業力量，精準扛下年輕人最痛的房貸壓力。

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據了解，該專案針對富旺國際旗下的熱銷成屋案（包括艾美莊園-市鎮香榭、悅榕花園、耀時代）祭出超狂補貼，購屋族選購後，最高可享有長達36個月的房貸利息補貼，且補貼利率最高達2.5%，貸款上限高達8成。

換句話說，在交屋後最關鍵的前3年，建商跟你一起繳房貸，且不是口號，而是直接出手「實質補貼」，讓首購族能將資金靈活運用於裝潢或生活開銷，大幅減輕初期還款壓力。

▲上櫃建商富旺國際（6219）透過企業的實質讓利，替青年築夢路上點亮一盞燈。圖為「艾美莊園-市鎮香榭」。

將把冰冷補貼化為企業溫度，富旺國際董事長林宗毅直言：「超青安可以精準解決購屋族痛點，尤其是居住正義不該只是口號，而是需要企業挺身而出的實踐。」

在2026房市面臨政策轉折的關鍵時刻，富旺用「超青安」專案證明，透過企業的實質讓利，替青年築夢路上點亮一盞燈，專案採取限時限量，精選個案包含彰化鹿港的指標案「艾美莊園-市鎮香榭」、「悅榕花園」、「耀時代」。

林宗毅強調：「成屋優勢就是可以『安心買』，消費者能親眼見證客觀的施工品質與生活空間，在看得到、摸得到的情況話，免除爛尾樓疑慮，買房風險大減、超青安又能讓購屋族生活品質大增。」

▲鹿港近年受惠彰濱工業區、產業園區與交通建設帶動，成為自住客相當青睞的一區。

富旺鹿港「艾美莊園-市鎮香榭」以歐洲貴族莊園為設計概念，在2671坪基地進行造鎮，共規劃364戶，規劃2-4房，地點鄰近產業特區，更是鹿港史上最大型個案，透過豐富多元的公設規劃，打造有別於傳統透天聚落的新型態住宅聚落，也成為鹿港少見兼具生活機能、休閒與社區規模的指標型住宅案。

林宗毅也指出：「鹿港近年受惠彰濱工業區、產業園區與交通建設帶動，區域人口與居住需求持續穩定成長，但過去大型社區供給相對有限，因此具規模、完整規劃的成屋案，在市場上更容易受到自住客青睞。」

